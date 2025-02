DIRETTA COMBINATA A SQUADRE FEMMINILE MONDIALI SCI 2025: SI COMINCIA!

È giunto il momento di vivere la tanto attesa diretta combinata a squadre femminile ai Mondiali sci 2025: una grande novità che sarà anche un evento quasi unico, che come abbiamo già detto non si ripeterà in Coppa del Mondo ma sarà invece inserita nel programma delle Olimpiadi invernali del 2026. La combinata individuale invece è stata una costante per circa tre lustri, qualcosa meno, proprio in Coppa del Mondo: la nostra Federica Brignone ha vinto la coppetta nel 2020, anno in cui ha portato a casa anche il bottino grosso e ultima stagione in cui la combinata ha fatto parte del circo bianco, almeno in questo contesto.

Non così ai Mondiali, dove la combinata individuale è sempre rimasta nel programma sino a due anni fa: proprio la nostra Federica Brignone è campionessa uscente, prima di lei avevano vinto Wendy Holdener (due volte) e Mikaela Shiffrin mentre la grande interprete rimane Christi Cranz, anche se le sue cinque vittorie (nell’arco di sei edizioni) si contano tra il 1934 e il 1939 in un’epoca diversa, ad ogni modo la straordinaria tedesca è riuscita a vincere la bellezza di 12 ori ai Mondiali. Ora però mettiamoci comodi perché ci siamo davvero: la diretta combinata a squadre femminile per i Mondiali sci 2025 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA COMBINATA A SQUADRE: MONDIALI SCI 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Anche la diretta combinata a squadre femminile in tv ai Mondiali sci 2025 sarà mandata in onda da Rai Due e Eurosport, appuntamento classico dunque con la possibilità di diretta streaming video su sito e applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING COMBINATA A SQUADRE FEMMINILE SU RAIPLAY

COMBINATA A SQUADRE FEMMINILE MONDIALI SCI 2025: UN EVENTO INTRIGANTE!

Sicuramente la diretta combinata a squadre femminile è una piacevole novità che vedremo ai Mondiali sci 2025, martedì 11 febbraio: con la prima manche alle ore 10:00 e la seconda alle ore 13:15, a Saalbach scopriremo qualcosa che non è mai andato in scena in precedenza, perché gli organizzatori della rassegna iridata hanno deciso di cancellare le prove individuali (vale anche per il Team Event in cui l’Italia ha vinto la medaglia d’oro) sostituendole con quelle a squadre, dunque la combinata – formata comunque da una manche di discesa e una di slalom – sarà protagonista oggi con le donne ma poi anche domani con gli uomini.

Mentre resta da capire quali delle italiane saranno al cancelletto di partenza, così come per le altre nazionali, noi possiamo dire che ciascun team avrà comunque due sciatori, e dunque ciascuno sarà impegnato nella disciplina “favorita”: alla fine, la classifica sarà stilata con la somma de tempi, qui allo stesso modo che nel Team Event. Una competizione certamente intrigante, la diretta combinata a squadre femminile inoltre servirà, qui ai Mondiali sci 2025, anche per testare il polso in vista delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, visto che anche in questo caso la prova sarà per nazionali e no individuale. Ora, vediamo di capire di più quello che potrebbe succedere in pista…

DIRETTA COMBINATA A SQUADRE FEMMINILE MONDIALI SCI 2025: COSA ASPETTARSI

Ci avviciniamo alla diretta combinata a squadre femminile qui ai Mondiali sci 2025: già nel presentare il Team Event abbiamo detto che prove di questo genere potrebbero essere snobbate da alcuni big che vanno a caccia di medaglie individuali, ad esempio per gli Usa ha già rinunciato Mikaela Shiffrin e dunque sarà interessante scoprire anche chi parteciperà. L’Italia per esempio ha in Federica Brignone una straordinaria interprete della combinata, ma in questo caso anche la milanese, già medaglia d’argento in super-G, sarebbe impegnata in una sola manche allora per la discesa la numero 1 sarebbe Sofia Goggia, ma è anche possibile che passi il testimone ad altre.

Lo slalom, per quanto differente rispetto a una vera manche, ha visto le nostre atlete trionfare nel Team Event: la diciottenne Giorgia Collomb ha vinto l’oro all’esordio, lei o Lara Della Mea saranno presumibilmente al cancelletto di partenza ma tutto dipenderà, e questo vale appunto anche per le altre nazionali, su quanta importanza venga data alla gara di oggi. Al netto di questo, certamente la diretta combinata a squadre femminile è stuzzicante nel programma dei Mondiali sci 2025, e noi non vediamo l’ora di assistervi insieme.