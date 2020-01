DIRETTA COMBINATA ALTENMARKT/ Italia show! Vince Brignone, Bassino terza

E’ grande festa per l’Italia al termine della prova di slalom per la Combinata di Altenmarkt per la Coppa del mondo di sci femminile! Al traguardo della gara austriaca infatti celebriamo con grandi toni la bellissima vittoria della nostra Federica Brignone, che dopo un’eccellente prova in Super G, ha poi sbaragliato le avversarie nella gara tra i pali stretti, trovando il crono singolo di 49,65 e il complessivo di 2.03.45, che le vale dunque il meritato trionfo. Ma non è finita qui per le azzurre: sale infatti sul podio, anche se solo al terzo gradino alle spalle di Wendy Holdener anche Marta Bassino: facciamo en plain con l’ottimo quinto posto di Elena Curtoni a +2,50 dalla vetta e purtroppo alle spalle della quarta classificata Ramona Siebenhofer. Chiudono poi la top ten della combinata di Altenmarkt anche Ledecka, Miradoli, Groebli, Dannewitx e Reisinger: ben lontane purtroppo le sorelle Delago. (agg michela Colombo)

COMINCIA LA SECONDA MANCHE

Eccoci al via della seconda manche per la combinata di Altenmarkt per la Coppa del mondo di sci femminile e vi è grandissima attesa peer la prova dello slalom. Lo squadrone azzurro infatti ha ben figurato oggi nella prima manche del Super g, dove pure le nostre Federica Brignone e Marta Bassino hanno trovato rispettivamente il primo e secondo crono. Ora però bisogna portare a compimento l’opera non sarà facile sulla pista austriaca (benchè alcune big come Vlhova e Shiffrin siano fuori dai giochi)e lo sa bene Brignone, che al termine della sua prova di questa mattina per la combinata di Altenmark ha dichiarato: “La gara è ancora lunga. Senza Shiffrin e Vlhova non cambia nulla, partirò con un bel pettorale e voglio sfruttare questa occasione”. Ora però parola alla pista, si comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre, la combinata femminile di Altenmarkt sarà visibile sui canali della televisione di stato: appuntamento su Rai Sport o Rai Sport + e dunque in chiaro per tutti ai numeri 57 e 58 del telecomando, con la possibilità di seguire questa gara anche attraverso il sito www.raiplay.it, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi. Inoltre, la combinata sarà visibile anche su Eurosport: gli abbonati Sky potranno dunque selezionare il numero 210 del decoder e assistere alla gara attraverso la televisione satellitare. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

BRIGNONE E BASSINO IN VETTA

Si è definitivamente chiusa la prima manche della diretta della combinata di Altenmarkt per la coppa del mondo di sci femminile e già le ultime atlete si sono presentate al traguardo della pista austriaca. Ecco quindi che troviamo confermata in vetta alla classifica al termine della prima prova di Super-G la nostra Federica Brignone, che nella prima manche ha trovato l’ottimo tempo di 1.13.80: subito dietro ha poi ben figurato sulla neve austriaca un’altra azzurra, la nostra Marta Bassino, distante appena 22 centesimi dalla compagna di nazionale. Terzo gradino del podio in mano alla svizzera Wendy Holdener, mentre hanno completato la top ten Sienbenhofer, Ledecka, Ortlieb, l’azzurra Elena Curtoni, Reisinger Groebli e Dannewitz. Sono dunque scalate e non poco le altre azzurre che si erano iscritte alla prova della Combinata di Altenmarkt in questa domenica: Nadia Delago è finita 27^ e la sorella Nicol ha chiuso con il 24^ tempo e il crono di 1.16.65. Da segnalare poi alcune esclusioni eccellenti nel circo bianco. hanno infatti guadagnato il DNF Shiffrin, Goggia, Vlhova e Stuhec. (agg Michela Colombo)

BRIGNONE SUBITO AVANTI

E’ passata circa mezz’ora dall’inizio della diretta della combinata femminile di Altenmarkt, nuovo appuntamento con la coppa del mondo del sci. Al momento in cui vi scriviamo comanda la nostra Federica Brignone, che si è piazzata in testa, davanti a tutte le atlete, con il tempo di un minuto 13 secondi e 80 centesimi. Distaccata, seppur di poco, la svizzera Holdener, che ha fatto registrare un tempo più lungo di 50 centesimi, mentre a +52 troviamo l’austriaca Siebenhofer. Quarta la ceca Ledecka, con un ritardo di 86 cent, mentre l’altra svizzera, la Groebli, ha collezionato un ritardo di un secondo e 52. La seconda italiana scesa in pista è stata la Delago, che ha chiuso con il nono tempo assoluto, a ben due secondi e 85 di distacco dalla connazionale. A completamento della top 10, l’austriaca Haaser, sesta, la francese Miradoli, settima, e la svizzera Kopp, nona. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA COMBINATA FEMMINILE ALTENMARKT: è INIZIATA!

Siamo finalmente pronti a vivere la prima manche della combinata femminile di Altenmarkt. Possiamo ricordare, come già detto, che l’anno scorso l’unica gara di questa disciplina per la Coppa del Mondo di sci si era disputata a Crans Montana e la nostra Federica Brignone era riuscita a vincere: per lei il successo era arrivato davanti alla canadese Roni Remme, nome a sorpresa, e alla svizzera Wendy Holdener che aveva fatto valere le proprie abilità soprattutto nello slalom (terza nella classifica generale di specialità). La stessa Holdener aveva chiuso al comando della classifica nel 2018: due le gare quell’anno, a Lenzerheide l’elvetica aveva preceduto la nostra Marta Bassino e la russa Ana Bucik mentre a Crans Montana la Brignone aveva ottenuto un altro successo, riuscendo a precedere Michelle Gisin e Petra Vlhova. Spicca da questi podi l’assenza di Mikaela Shiffrin, che però quest’anno punterà a prendersi un risultato di prestigio; vedremo allora come andranno le cose e allora prepariamoci, perchè finalmente la combinata femminile di Altenmarkt prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COMBINATA FEMMINILE ALTERNMARKT: TUTTO PRONTO PER LO SHOW

La combinata femminile di Altenmarkt è un’altra prova per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino: alle ore 9:15 la Kalberloch ospiterà la manche di discesa mentre alle ore 11:45 è prevista la manche di slalom. E’ sempre molto interessante valutare quello che succede in questa specialità, ancor più oggi perchè si tratterà della prima stagionale: una combinata era in programma in Val d’Isère ma era stata cancellata. Ricordiamo che esiste una classifica a parte per questa disciplina, ma poi ci sono i punti per la graduatoria generale di Coppa del Mondo: da questo punto di vista ci sono tante sciatrici che punteranno a migliorare il loro rendimento nel 2019-2020, e dunque noi non possiamo fare altro che aspettare per valutare quello che succederà oggi, nel corso della combinata femminile di Altenmarkt, e soprattutto speriamo che le italiane riescano a ottenere risultati di rilievo.

DIRETTA COMBINATA FEMMINILE ALTENMARKT: RISULTATI E CONTESTO

La combinata femminile di Altenmarkt rappresenta dunque la prima gara stagionale per questa specialità: possiamo sicuramente dire che le grandi favorite sono in particolar modo due, vale a dire Mikaela Shiffrin – come al solito – e Viktoria Rebensburg. Stiamo infatti parlando di due atlete che sono competitive sia nella discesa che nello slalom, anche se la tedesca in questa stagione non è ancora riuscita a centrare risultati di prestigio tra i paletti stretti; attenzione però alle italiane, perchè Federica Brignone per quanto sia maggiormente a suo agio nel gigante (dove comanda la classifica) può decisamente dire la sua anche in uno speciale e infatti l’anno scorso era stata lei ad aggiudicarsi l’unica gara che si era disputata per questa disciplina, a Crans Montana. Il fatto poi che la discesa sia più corta rispetto ad una prova “regolare” può portare a qualche sorpresa, ma noi confidiamo ovviamente nella velocità di Sofia Goggia e nella versatilità di Marta Bassino che sembra finalmente arrivata alla stagione del salto di qualità; staremo a vedere allora come andranno le cose sulla Kalberloch, e chi sarà in grado di portare a casa la vittoria e salire sul podio.



