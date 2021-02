Diretta combinata femminile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: Brignone e Bassino

DIRETTA COMBINATA FEMMINILE MONDIALI CORTINA: AZZURRE LANCIATE!

La diretta della combinata femminile ai Mondiali di sci Cortina 2021 ci terrà compagnia con una settimana di ritardo. Avrebbe dovuto essere la gara inaugurale dell’attesissima rassegna iridata che torna in Italia sedici anni dopo l’edizione di Bormio del 2005, si disputa invece di fatto a metà della kermesse di Cortina d’Ampezzo a causa del maltempo che aveva condizionato pesantemente i primi giorni dei Mondiali di sci, compresa appunto la combinata femminile. Ci sarà grande attesa per almeno due azzurre, perché Marta Bassino e soprattutto Federica Brignone sono in grado di fare grandi cose in combinata, anche se va detto che in questa stagione non c’è stata nemmeno una gara in questa specialità “ibrida” in Coppa del Mondo, tanto che l’ultima combinata femminile risale al 23 febbraio dell’anno scorso a Crans Montana, gara che aveva proiettato la nostra Federica Brignone al comando della classifica di Coppa del Mondo generale che avrebbe poi conquistato.

Per chi è meno avvezzo allo sci, ricordiamo che la combinata riunisce in una sola gara una manche di velocità e una di slalom: naturalmente vincerà chi avrà fatto registrare il tempo migliore nella somma delle due manche. Il pronostico si annuncia aperto a tante possibili protagoniste: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della combinata femminile dei Mondiali di Cortina.

DIRETTA COMBINATA FEMMINILE MONDIALI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della combinata femminile dei Mondiali di Cortina vedrà il via alla prima manche alle ore 9.45, mentre la seconda manche è in programma alle ore 14.10. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per i Mondiali di Cortina la Rai proporrà lo sci anche sui suoi canali generalisti.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

Sarà dunque decisamente particolare la diretta della combinata femminile dei Mondiali di Cortina 2021. La FIS ha deciso di non collocare in tutta la stagione di Coppa del Mondo alcuna combinata, però nella rassegna iridata questa gara c’è e sarà un po’ una incognita. Possiamo dire che la carriera parla in favore di Federica Brignone, che ha vinto diverse volte in combinata e nella scorsa stagione aveva conquistato anche la Coppa di specialità, senza dimenticare che pure Marta Bassino può sicuramente fare bene.

In generale però le slalomiste potrebbero essere favorite, anche perché le più forti interpreti della specialità sanno andare di solito piuttosto forte anche in super-G, che costituirà la manche veloce della combinata iridata. Petra Vlhova ad esempio è stata seconda a Garmisch, Michelle Gisin è a sua volta una garanzia e ancora di più lo è Mikaela Shiffrin, a maggior ragione dopo il terzo posto nel super-G di giovedì alle spalle di Lara Gut-Behrami e Corinne Suter. Le azzurre dovrebbero andare entrambe più forti in super-G, ma non sono “ferme” neanche in slalom: certo, servirà la gara perfetta per colmare il vantaggio che le specialiste dei pali stretti potrebbero avere sulla carta…

