Diretta combinata femminile Olimpiadi 2022/ Streaming video Rai: Brignone-Bassino

DIRETTA COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022: ITALIANE SUL PODIO?

La diretta della combinata femminile delle Olimpiadi Pechino 2022 riporterà alla ribalta oggi, giovedì 17 febbraio, la gara che completerà il programma individuale dello sci alpino (poi ci sarà il team eventi di sabato), una gara che negli ultimi anni è stata sempre più trascurata. La somma di discesa libera e slalom speciale fu addirittura la prima gara inserita nel programma delle Olimpiadi invernali per quanto riguarda lo asci alpino, ma adesso trova sempre meno spazio – anche se va detto che spesso a livello femminile è più interessante che al maschile, perché ci sono più polivalenti.

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE OLIMPIADI 2022/ Lara Gut d'oro, Brignone è settima

Nel corso dei decenni la formula della combinata è cambiata più volte, adesso si svolge una discesa più una singola manche di slalom nella quale si parte rispettando l’ordine d’arrivo della prova veloce (chi sarà prima in discesa partirà per prima in slalom), per adattarla il più possibile alle esigenze televisive, ma la FIS non ne ha inserita nemmeno una nel calendario della Coppa del Mondo, con l’effetto che questa sarà la prima e unica combinata femminile nell’intera stagione, con tutte le incognite del caso. Marta Bassino e ancora di più Federica Brignone potrebbero comunque fare molto bene e allora scopriamo tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della combinata femminile delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta classifica risultati: ecco il secondo oro!

DIRETTA COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della combinata femminile delle Olimpiadi Pechino 2022 avrà inizio con la manche di discesa alle ore 3.30 della notte italiana, alle ore 7.00 sarà invece in programma la decisiva manche di slalom. L’appuntamento sarà in diretta tv sulle reti olimpiche, dunque su Rai Due in chiaro per tutti e sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita sia da Rai Play sia da Discovery +. Ricordiamo infine la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Cina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

FEDERICA BRIGNONE ARGENTO NEL GIGANTE/ Oro a Sara Hector, Lara Gut di bronzo

DIRETTA COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta della combinata femminile delle Olimpiadi Pechino 2022, dobbiamo dire che sulla carta la prima favorita dovrebbe essere Mikaela Shiffrin, dall’alto del suo immenso talento ma anche del fatto che è la più polivalente tra le sciatrici del Circo Bianco. Shiffrin è la campionessa mondiale in carica della combinata, avendola vinta un anno fa ai Mondiali di Cortina 2021, ma finora è clamorosamente rimasta a secco di medaglie in queste Olimpiadi difficilissime per lei: oggi c’è l’ultima occasione, o salva almeno parzialmente i suoi Giochi oppure lo zero sarà pesante, dunque attenzione anche all’aspetto psicologico. Attenzione anche alla Svizzera, perché la campionessa olimpica in carica Michelle Gisin e la sua connazionale Wendy Holdener sono sempre pericolosissime per chiunque in combinata. Sarà invece assente la slovacca Petra Vlhova, che sarebbe stata un’altra delle grandi favorite.

Per quanto riguarda l’Italia, annotiamo con piacere che ci saranno in gara le discesiste Nicol Delago ed Elena Curtoni, ma dal momento che parliamo di combinata i nomi di riferimento sono Marta Bassino e ancora di più Federica Brignone, che in carriera ha vinto ben cinque gare in questa specialità e anche la Coppetta nel 2019-2020, l’anno del trionfo di Brignone nella Coppa del Mondo generale, al quale proprio i risultati in combinata diedero un grande contributo. Purtroppo la discesa da scivolatrici pure non è ideale per Marta e Federica, che comunque sono chiamate a fare il massimo per poi difendersi bene anche in slalom – e soprattutto la Brignone potrebbe riuscirci: nel terno al lotto che è la combinata, si può almeno sognare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA