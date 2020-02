Diretta combinata Hinterstoder/ Streaming video Rai: orario e favoriti (Coppa Mondo)

Venerdì 28 febbraio alle ore 10:00 scatta la prima manche della combinata maschile di Hinterstoder: siamo in Austria sulla pista Hannes Trinkl, e alle 13:30 avrà luogo la seconda manche che chiuderà la corsa valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Ricordiamo che sarà la terza combinata della stagione, dopo quelle che si sono svolte a Bormio e Wengen; esiste una classifica generale che è comandata al momento da Alexis Pinturault ma non viene ufficialmente riconosciuta come trofeo stagionale. Tuttavia i punti raccolti contano per la graduatoria generale, di conseguenza ci si gioca molto anche qui in Austria; sarà interessante vedere allora quello che succederà nella diretta della combinata di Hinterstoder, aspettando che abbia luogo la prima manche di discesa (la seconda come sempre sarà di slalom) possiamo andare a ragionare sui temi principali che accompagnano la gara.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della combinata di Hinterstoder come sempre verrà trasmessa sui canali della televisione di stato: dovrete andare su Rai Sport o Rai Sport + che sono disponibili anche in alta definizione, naturalmente con la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video sul sito www.raiplay.it che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche il canale Eurosport disponibile sul digitale terrestre o sul satellite, mentre gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player potranno seguire la gara utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA HINTERSTODER: RISULTATI E CONTESTO

La combinata di Hinterstoder torna a farci vivere le emozioni di Coppa del Mondo: la tappa di Naeba è stata dimezzata con l’annullamento dello slalom, dunque Filip Zubcic rimane l’ultimo vincitore di una gara. Possiamo analizzare la classifica generale: Aleksander Aamodt Kilde la comanda con 1022 punti e un vantaggio di 74 punti su Henrik Kristoffersen, dunque è ancora tutto aperto anche rispetto ad Alexis Pinturault che ha un ritardo di 124 punti dal leader. Come abbiamo visto il transalpino è in testa alla classifica stagionale di combinata, ma alle sue spalle c’è proprio Aamodt Kilde; da ricordare che il nostro Riccardo Tonetti occupa la quinta posizione e dunque oggi potrebbe andare incontro a un bel risultato. In generale però la sfida cui assistere è quella che riguarda i primi tre della classifica; Kristoffersen è quello che parte maggiormente in difficoltà perché, pur essendo il leader dello slalom, non ha una straordinaria discesa e dunque dovrà giocare in difesa. Tuttavia, al norvegese potrebbe anche bastare un risultato discreto nella prima manche; non resta che affidarsi alla pista Hannes Trinkl per valutare quello che succederà e chi sarà in grado di prendersi la vittoria nella gara di oggi, tra poco la combinata di Hinterstoder prenderà il via…



