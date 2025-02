DIRETTA COMBINATA MASCHILE A SQUADRE MONDIALI SCI 2025: TOCCA AGLI UOMINI!

Siamo arrivati alla diretta combinata maschile a squadre per i Mondiali sci 2025: ieri è toccato alle donne, mercoledì 12 febbraio è invece il turno degli uomini con gli stessi orari (ore 10:00 per la prima manche, ore 13:15 per la seconda) e anche qui attesa e incertezza per una gara che, lo ripetiamo, non si era mai disputata prima e non avrà un seguito in Coppa del Mondo, anche se farà parte del programma delle Olimpiadi invernali 2026 e, oltre a prendere il posto della combinata individuale, fa anche da ideale spartiacque tra le prove di velocità e quelle tecniche ai Mondiali sci 2025, essendo chiaramente una commistione tra le due.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025/ Usa oro nella combinata femminile! Medaglie e podi, 11 febbraio

Non ci resta che scoprire quello che succederà: chiaramente la diretta combinata maschile a squadre resta un grosso punto di domanda circa quello che potrebbe succedere, intanto perché molto dipenderà da quali atleti le varie nazionali vorranno schierare in pista ricordando che ci saranno ancora da disputare gigante e slalom, di conseguenza quegli sciatori che saranno poi impegnati in queste competizioni, e puntano alla medaglia, potrebbero dare forfait in questo evento come era largamente successo nel team event, vale a dire la gara che ha aperto i Mondiali sci 2025 consegnando l’oro all’Italia.

DIRETTA COMBINATA A SQUADRE FEMMINILE/ Oro Usa con Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin! (11 febbraio)

DIRETTA COMBINATA MASCHILE A SQUADRE: INFO STREAMING VIDEO TV, MONDIALI SCI 2025

Appuntamento classico su Rai Due per la diretta combinata maschile a squadre per i Mondiali sci 2025, opzione alternativa su Eurosport (per gli abbonati) e diretta streaming video disponibile su Rai Play, DAZN o Discovery Plus (gli ultimi due in abbonamento). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING COMBINATA MASCHILE A SQUADRE SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA MASCHILE A SQUADRE MONDIALI SCI 2025: IL BORSINO

La diretta combinata maschile a squadre è dietro l’angolo: vivremo una grande novità ai Mondiali sci 2025 anche se la combinata in se stessa ha spesso fatto parte del programma dei grandi eventi, questo include anche la Coppa del Mondo perché fino a cinque anni fa esisteva una coppetta di specialità e, in campo maschile, l’atleta che si è maggiormente distino in questa prova è stato soprattutto Alexis Pinturault, tuttavia assente ai Mondiali a causa dell’infortunio rimediato a Kitzbuhel. La combinata consiste in una manche di velocità (può essere un super-G o una discesa) e uno slalom: il vantaggio chiaramente sorride a chi sappia interpretare entrambe le gare nel migliore dei modi.

DIRETTA DISCESA MASCHILE/ Franjo Von Allmen medaglia d'oro, Paris quarto! (Mondiali sci 2025, 9 febbraio)

Per quanto riguarda la diretta combinata maschile a squadre, le medaglie saranno assegnate sulla base della somma dei tempi fatti registrare dagli atleti; come detto non sappiamo davvero cosa aspettarci ed è lecito dire che questa dei Mondiali sci 2025 sia una gara davvero apertissima, ripetiamo una volta di più che l’elenco dei partecipanti potrà determinare chi sia favorito per salire sul podio, per il resto lasciamo parlare la pista perché tra poco a Saalbach sarà nuovamente tempo di scoprire come andranno le cose in questo evento davvero intrigante…