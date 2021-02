Diretta combinata maschile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: Pinturault favorito

DIRETTA COMBINATA MONDIALI CORTINA: FRANCESI FAVORITI?

La diretta della combinata maschile caratterizza oggi i Mondiali di sci Cortina 2021, la rassegna iridata che sta entrando ormai nella sua seconda settimana dopo gli iniziali problemi con il maltempo. Oggi dunque in programma c’è la combinata maschile, slittata da mercoledì scorso proprio a causa del meteo, una gara che non sarà facile inquadrare con precisione dal momento che in questa stagione non c’è stata nemmeno una gara in questa specialità “ibrida” in Coppa del Mondo, tanto che l’ultima combinata maschile risale al 1° marzo dell’anno scorso a Hinterstoder, gara che era stata vinta dal francese Alexis Pinturault, che secondo logica dovrebbe essere anche oggi il principale favorito.

Per chi è meno avvezzo allo sci, ricordiamo che la combinata riunisce in una sola gara una manche di velocità (che oggi sarà un super-G) e una di slalom: naturalmente vincerà chi avrà fatto registrare il tempo migliore nella somma delle due manche, con i velocisti che dovranno dare il meglio in super-G e difendersi in slalom e viceversa. Il pronostico si annuncia aperto a tanti possibili protagonisti in questi Mondiali di sci Cortina 2021, magari anche l’azzurro Riccardo Tonetti: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della combinata maschile dei Mondiali di Cortina.

DIRETTA COMBINATA MASCHILE MONDIALI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della combinata maschile dei Mondiali di Cortina vedrà il via alla prima manche alle ore 11.15, mentre la seconda manche è in programma alle ore 15.20. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per i Mondiali di Cortina la Rai proporrà lo sci anche sui canali generalisti. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go.

Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA CORTINA: FAVORITI E AZZURRI

Sarà dunque decisamente particolare la diretta della combinata maschile dei Mondiali di Cortina 2021. La FIS ha deciso di non collocare in tutta la stagione di Coppa del Mondo alcuna combinata, anche a causa della prudenza imposta dal Covid che ha imposto bolle ben distinte per velocisti e specialisti delle prove tecniche, però nella rassegna iridata questa gara c’è e sarà un po’ una incognita. Possiamo dire che la carriera parla in favore di Alexis Pinturault, non soltanto perché il francese ha vinto la citata gara di Hinterstoder che ancora oggi è l’ultima combinata disputata nel Circo Bianco. Eccellente in slalom, Pinturault sa andare piuttosto forte anche in super-G ed è di conseguenza il grande favorito della combinata iridata – il bronzo ottenuto giovedì sulla Vertigine parla molto chiaro in tal senso… In generale, viene da pensare che possa essere lo slalom la manche più importante, anche perché il super-G penalizza di meno rispetto alla discesa gli specialisti fra i pali stretti, dunque la bilancia potrebbe pendere dalla parte di chi sa andare forte in slalom. In ottica azzurra, il miglior combinatista negli ultimi anni è sempre stato Riccardo Tonetti, che spesso ha saputo sfiorare il podio: riuscire a salirci proprio ai Mondiali di Cortina 2021 avrebbe senza dubbio un sapore speciale…

