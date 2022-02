Diretta combinata maschile Olimpiadi 2022/ Streaming video Rai 2: che incognita!

DIRETTA COMBINATA MASCHILE OLIMPIADI PECHINO 2022: DISCESA LIBERA E SLALOM SPECIALE!

La diretta della combinata maschile delle Olimpiadi Pechino 2022 riporterà alla ribalta oggi, giovedì 10 febbraio, la gara che vanta in assoluto più storia nel panorama dello sci alpino, ma che negli ultimi anni è stata sempre più trascurata. La somma di discesa libera e slalom speciale agli albori dello sci fu addirittura la prima gara inserita nel programma delle Olimpiadi invernali, che inizialmente non assegnavano titoli a chi vinceva la singola discesa o slalom.

Nel corso dei decenni la formula della combinata è cambiata più volte, adesso è formata da una discesa più breve di quella completa più una singola manche di slalom, per adattarla il più possibile alle esigenze televisive, ma in realtà è una gara fortemente ibrida che piace poco, tanto che la FIS non ne ha inserita nemmeno una nel calendario della Coppa del Mondo, con l’effetto che questa sarà la prima e unica combinata maschile nell’intera stagione. Difficile dunque sbilanciarsi, ma scopriamo comunque tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della combinata maschile delle Olimpiadi Pechino 2022.

DIRETTA COMBINATA MASCHILE OLIMPIADI PECHINO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della combinata maschile delle Olimpiadi Pechino 2022 avrà inizio con la manche di discesa alle ore 3.30 della notte italiana, alle ore 7.15 sarà invece in programma la decisiva manche di slalom. L’appuntamento sarà in diretta tv sulle reti olimpiche, dunque su Rai Due in chiaro per tutti e sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita sia da Rai Play sia da Discovery +. Ricordiamo infine la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Cina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA COMBINATA MASCHILE OLIMPIADI PECHINO 2022: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta della combinata maschile delle Olimpiadi Pechino 2022, come abbiamo già accennato è davvero difficile fare delle analisi dal punto di vista tecnico. In stagione non c’è stata nemmeno una combinata, il riferimento recente più significativo può dunque essere la gara dei Mondiali Cortina 2021, che fu vinta dall’austriaco Marco Schwarz davanti al francese Alexis Pinturault e allo svizzero Loic Meillard, quindi una combinata che fu favorevole più agli slalomisti. Pinturault potrebbe essere in assoluto il primo favorito perché probabilmente si tratta dello sciatore in questo momento più completo, ma è difficile sbilanciarsi.

Per quanto riguarda l’Italia, negli ultimi anni il migliore dei nostri in combinata è sempre stato Riccardo Tonetti, che però non ha trovato posto nel contingente di soli sette uomini qualificati per le Olimpiadi Pechino 2022 anche a causa della totale assenza di combinate stagionali, dunque proviamo ad affidarci a Christof Innerhofer, che nei suoi anni migliori è stato un grande anche in combinata, con il bronzo mondiale 2011, il bronzo olimpico 2014 e una vittoria più un altro terzo posto in Coppa del Mondo. Oggi però servirebbe un capolavoro in discesa e una manche di slalom forse non più nelle corde di Innerhofer: sarà possibile sognare?



