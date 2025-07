Presentazione della diretta Como Ajax, analisi delle squadre, dove seguire la sfida, probabili formazioni e possibile esito finale

Diretta Como Ajax, lariani contro lancieri

Dopo due vittoria nelle prime due amichevoli stagionali, alle 20.00 torna in campo la squadra di Cesc Fabregas con la diretta Como Ajax che sarà valida per la finale della prima edizione della Como Cup che si giocherà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia e sarà l’ultima prova prima del Trofeo Joan Gamper contro il Barcellona.

Nella prima semifinale i lariani hanno vinto per 3-1 contro campioni d’Asia dell’Al Ahli dominando la gara dall’inizio alla fine e trovando dei protagonisti inaspettati, come era stato anche per la partita contro i francesi del Lille che però erano stati vicini al pareggio in più occasioni.

Per gli olandesi di Amsterdam invece la vittoria del torneo sembra essere un grande obiettivo come ha dimostrato l’enorme impegno messo nella partita contro i campioni di Scozia del Celtic Glasgow, vinta e dominata dall’inizio alla fine come dimostra il risultato di 5-1 in favore dei lancieri.

L’Ajax poi vuole partire forte il prossimo anno per superare la cocente delusione della scorsa stagione con la vittoria del campionato sfiorata di un solo punto e sfumata alla penultima giornata, e il conseguente addio del tecnico italiano Francesco Farioli.

Diretta Como Ajax, dove seguire la sfida

La diretta Como Ajax sarà una delle poche amichevoli estive che non sarà trasmessa da Dazn ma i diritti della competizione sono ovviamente detenuti anche in streaming video da ComoTv, un tempo MolaTv, televisione ufficiale della squadra ma che tra i vari contenuti trasmette anche l’Eredivisie e la Scottish Premiership.

Diretta Como Ajax, probabili scelte dei tecnici

La diretta Como Ajax mette anche di fronte due tecnici giovani con idee molto chiare sul loro modo di giocare e due squadre ricche di talento, soprattutto tra i propri giocatori giovani, le formazioni potrebbero essere inaspettate ma probabilmente rispetteranno quelle viste nelle partite precedenti.

Cesc Fabregas utilizzerà un 4-2-3-1 con Butez in porta, Valle, Kempf, Goldaniga e Van der Brempt come difensori, Da Cunha e Perrone i mediani, Cutrone la punta centrale con alle palle Addai, Baturina e Nico Paz, per Johnny Heitinga invece la scelta potrebbe ricadere sul 4-2-3-1 con Jaros, Gaaei, Bouwman, Baas e Wijndal, Mokio e Reeger, Moro, Klaassen e Berghuis e Brobbey.

Diretta Como Ajax, possibile esito finale

Nonostante la diretta Como Ajax sulla carta sia un’amichevole non ci sono dubbi che le due squadre metteranno tutto quello che hanno sul rettangolo di gioco per portarsi a casa la vittoria che è difficile assegnare ad una delle due formazioni in particolare ma che sicuramente vedrà un risultato molto alto. Ad essere leggermente favorita è la squadra di casa che oltre a poter fare affidamente sul pubblico casalingo, sicuramente più presente di quello olandese, ha a disposizione più armi dalla panchina oltre ad avere in rosa giocatori di enorme talento come Nico Paz.