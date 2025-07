Diretta Como Al Ahly streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole dei lariani.

DIRETTA COMO AL AHLY (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Como Al Ahly e allora, come del resto abbiamo accennato in sede di presentazione, possiamo dire che la squadra egiziana è stata protagonista lo scorso giugno del Mondiale per Club, arrivando ultima nel suo girone con due pareggi e una sconfitta. All’esordio l’Al Ahly è riuscito a imporre lo 0-0 all’Inter Miami di Leo Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets, un risultato comunque confortante; poi ha perso 2-0 contro il Palmeiras ed è arrivato a giocarsi tutto contro il deludente Porto, dovendo vincere e sperare nel ko dell’Inter Miami.

È invece finita con uno spettacolare 4-4: Wessam Abou Ali ha realizzato una straordinaria tripletta e al 64’, con il gol di Mohamed Ali Ben Romdhane, l’Al Ahly era effettivamente in vantaggio ma per la quarta volta nel corso della partita è stato raggiunto dai Dragoni, questa volta al 90’, ma in ogni caso i gol di Tadeo Allende e Suarez hanno permesso all’Inter Miami di pareggiare contro il Palmeiras e dunque anche il successo sarebbe stato inutile. Ritroviamo questa squadra egiziana nell’amichevole contro i lariani di Cesc Fabregas, e allora lasciamo parlare il campo: la diretta Como Al Ahly prende finalmente il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA COMO AL AHLY IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Como Al Ahly non ci sarà un appuntamento sui nostri canali, ma la società ha comunicato che l’amichevole sarà visibile in diretta streaming video su Como Tv.

COMO AL AHLY: SFIDA TRA DUE MONDI!

Con la diretta Como Al Ahly andiamo a vivere una bella partita, una delle tante amichevoli estive che animano queste settimane e che si gioca nello specifico alle ore 20:30 di mercoledì 23 luglio 2025. Se i lariani dovevano mandare un segnale, lo hanno fatto subito: venerdì hanno battuto il Lille per 3-2.

Una vittoria chiaramente relativa considerato il contesto, ma intanto la squadra di Cesc Fabregas ha in qualche modo confermato quali siano le sue ambizioni, ovvero quelle di una società con grande potenza economica che punta concretamente a lottare per un posto nelle prossime coppe europee.

L’avversaria di questa sera la conosciamo perché ha giocato il Mondiale per Club il mese scorso: gli egiziani dell’Al Ahly sono stati eliminati al primo turno ma si sono permessi di pareggiare 4-4 contro il Porto, è comunque questa un’amichevole che pende dalla parte della squadra lariana.

Scopriremo se sarà così nel corso della diretta Como Al Ahly, ma per cominciare manca ancora del tempo che noi possiamo sicuramente utilizzare valutando in maniera più approfondita in che modo Fabregas intenda schierare i suoi calciatori sul terreno di gioco, dunque proviamo a ipotizzare un undici.

PROBABILI FORMAZIONI COMO AL AHLY

Nella diretta Como Al Ahly sarà interessante anche valutare il modulo previsto da Fabregas, che ad esempio contro il Lille ha aperto con il 4-3-3: potrebbe esserci la possibilità di vedere all’opera Nico Paz con il quale si passerebbe probabilmente al 4-2-3-1, in difesa davanti a Butez dovrebbero giocare Kempf e Goldaniga con Van der Brempt lanciato a destra e Alex Valle o Alberto Moreno sull’altro versante, in mezzo al campo tante soluzioni ma noi puntiamo sulla titolarità di Perrone e quella di Engelhardt, così da mischiare le carte rispetto alla prima amichevole.

Poi ecco i dubbi davanti: aspettando Morata, Cutrone e Gabrielloni si giocano la maglia da prima punta, a questo punto Nico Paz (se utilizzato) agirebbe da esterno destro con Azon, autore di una doppietta contro il Lille, a sinistra senza ovviamente dimenticarsi di calciatori come Fadera e Strefezza, oltre a chi in questi giorni ha lavorato a parte e potrebbe avere uno spezzone. Ad ogni modo, anche solo leggendo i nomi e le possibilità in mano a Fabregas si capisce come realmente questo Como possa fare tanta strada nel corso dell’ormai imminente stagione.