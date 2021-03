DIRETTA/ Como Albinoleffe streaming video TV: la storia del derby lombardo

DIRETTA COMO ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

Atteso derby lombardo nella 31^ giornata di Serie C è la diretta di Como Albinoleffe: vediamo dunque che cosa ci può raccontare anche lo storico diretto che interessa le due squadre. Tabella alla mano ricordiamo infatti che sono già 14 precedenti ufficiali tra i due club, questi segnati dal 1999 a oggi e per il terzo e secondo campionato nazionale. Il bilancio che ne ricaviamo poi è ben in equilibrio e conta 5 successi del Como e 4 vittorie dell’Albinoleffe, con anche cinque pareggi. Va poi detto che l’ultimo testa a testa segnato tra le due squadre risale alla 12^ giornata del campionato di Serie C ancora in corso: allora fu vittoria in esterna del Como per 2-1 con i gol di Terrani e Solini, a cui rispose per i seriani solo Galeandro.

DIRETTA COMO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Albinoleffe è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

DIRETTA COMO ALBINOLEFFE: LARIANI SCATENATI!

Como Albinoleffe, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Capolista chiamata a chiudere le possibilità di fuga dopo l’ottimo pareggio in casa della Pro Vercelli. I lariani hanno scavallato il temuto scontro diretto contro la seconda della classe e sono rimasti avanti di 2 punti rispetto ai piemontesi, ma con una partita disputata in meno e dunque potenzialmente a +5 sulla più immediata inseguitrice. Sempre con una partita in meno disputata è risalito a -4 il Renate, che ha battuto il Novara nell’ultimo turno disputato, L’Albinoleffe condivide con Grosseto e Carrarese, a quota 40 punti, le posizioni al confine della zona play off. Contro la Pro Patria in casa i seriani hanno messo in fila l’ennesimo pareggio, pur confermandosi squadra solida sono però a digiuno dalla vittoria da 5 partite consecutive, sono comunque in piena corsa per la post season e quello in casa della capolista sarà un test importante per testare quelle che saranno le ambizioni da qui alla fine della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI COMO ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della sfida tra Como e Albinoleffe presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia. I padroni di casa allenati da Giacomo Gattuso scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Facchin; Solini, Crescenzi, Bertoncini; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Dkidak; Cicconi, Gatto; Gabrielloni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Savini; Cerini, Canestrelli, Riva; Tomaselli, Nichetti, Genevier, Piccoli, Gelli; Manconi, Cori.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Como e Albinoleffe, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.75 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.50 volte la posta scommessa.



