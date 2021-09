Diretta/ Como Ascoli streaming video tv: ricordi anni ’80 (Serie B)

DIRETTA COMO ASCOLI: OSPITI A PUNTEGGIO PIENO!

Como Ascoli, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida che alimenta ricordi anni ’80, quando le due compagini erano una presenza fissa nella massima serie. Negli ultimi vent’anni la sfida tra Como ed Ascoli è sempre andata in scena nel campionato di Serie B, ultima vittoria interna dei lariani contro i marchigiani datata 15 febbraio 2004, 2-1 il punteggio finale, mentre l’Ascoli ha espugnato Como per l’ultima volta vincendo 0-4 il 3 ottobre 2015.

INFORTUNIO PELLEGRINI/ Roma, sospiro di sollievo: nessuna lesione al flessore

Al ritorno in Serie B in questa stagione, il Como ha esordito con due pareggi in trasferta, bloccando prima il Crotone e poi il Lecce, ovvero due formazioni dalle ambizioni importanti. Una solidità con la quale dovrà fare i conti l’Ascoli che ha sua volta ha stupito vincendo entrambi i match d’esordio, in casa contro il Cosenza e in trasferta contro il Perugia. La formazione bianconera sembra determinata a proseguire il lavoro del tecnico Sottil, che già nella scorsa stagione aveva cambiato radicalmente il rendimento della squadra, trascinandola a una difficile salvezza.

Diretta/ Virtus Francavilla Vibonese (risultato finale 1-0), video: Ventola decisivo

DIRETTA COMO ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Ascoli è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COMO ASCOLI

Le probabili formazioni di Como Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Vignali, Scaglia, Crescenzi, Ioannou; Chajia, Bellemo, Kabashi, Parigini; Cerri, La Gumina. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Leali; Salvi, Avlonitis, Botteghin, Felicioli; Saric, Buchel, Caligara; Fabbrini; Dionisi, Iliev.

Milan abbassa prezzi biglietti Champions dopo proteste/ Gazidis "Vendita ora sospesa"

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Sinigaglia di Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA