DIRETTA/ Como Ascoli streaming video tv: la storia “vota” per i marchigiani

DIRETTA COMO ASCOLI: TESTA A TESTA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita in diretta Como Ascoli soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Il bilancio vede in una posizione di vantaggio la formazione marchigiana: due vittorie per il Como, tre pareggi e quattro vittorie per l’Ascoli. E c’è un particolare che non passa inosservato: tutte e dieci le partite disputate nella storia tra lariani e bianconeri sono state giocate in Serie B.

La prima sfida risale al 4 dicembre del 1994, risultato di 0-0. Il primo successo del Como è datato 30 aprile 1995: netto 3-1. Per il primo successo dell’Ascoli bisogna tornare al 14 settembre del 2003: risultato di 1-0 al Cino e Lillo Del Duca. Infine, l’ultimo confronto è quello della gara d’andata ed ha regalato spettacolo: pirotecnico risultato di 3-3. (Aggiornamento di MB)

COMO ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Como Ascoli, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie B. Uno scontro diretto tra due squadre divise da appena un punto e che vogliono lottare fino all’ultima giornata per un posizionamento playoff.

Il Como è tredicesimo in classifica con 41 punti, frutto di nove vittorie, quattordici pareggi e dieci sconfitte. I lariani arrivano a questo appuntamento da due pareggi di fila: 2-2 contro il Genoa e 2-2 contro il Bari. L’Ascoli, invece, è dodicesimo a quota 42 punti, raccolti grazie a undici vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte. I bianconeri nell’ultimo turno hanno vinto 1-0 contro il Sudtirol.

PROBABILI FORMAZIONI COMO ASCOLI

Qualche nodo da sciogliere per Longo e Breda, ma è tempo di andare ad analizzare le probabili formazioni della diretta Como Ascoli. Partiamo dai lariani, in campo con il consueto 3-5-2: Gomis, Odenthal, Canestrelli, Binks, Parigini, Arrigoni, Bellemo, Iovine, Iannou, Cutrone, Gabrielloni. Passiamo adesso ai marchigiani, schierati con il 4-3-1-2: Leali, Donati, Botteghin, Simic, Giordano, Collocolo, Buchel, Proia, Mendes, Forte, Dionisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Como Ascoli, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse del match. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Como è a 2,10, il pareggio è a 3,20, mentre il successo dell’Ascoli è a 3,60. L’Under 2,5 è a 1,62, con l’Over 2,5 a 2,15. Grande equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.

