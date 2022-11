Diretta/ Como Bari streaming video tv: pugliesi in discesa (Serie B)

DIRETTA COMO BARI: RISULTATO INCERTO…

Como Bari, in diretta domenica 27 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie B. Pugliesi in discesa dopo quello che era stato un inizio davvero eccellente nella stagione dell’agognato ritorno in cadetteria. Il Bari nelle ultime 5 partite di campionato ha subito prima 2 sconfitte contro Ascoli e Frosinone e poi ha inanellato 3 pareggi di fila contro Ternana, Benevento e Sudtirol, assestandosi al sesto posto in classifica.

Resta indietro il Como che ha lanciato però segnali di risveglio nelle ultime partite prima della sosta, battendo il Venezia in casa in uno scontro diretto al penultimo posto in classifica e poi pareggiando sul difficile campo del Genoa, con i lariani ora terzultimi a -1 dal terzetto composto da Cosenza, Benevento e Modena. Il 28 novembre 2015 è terminato 1-1 l’ultimo precedente tra le due squadre disputato a Como, al 15 maggio 2004 risale l’ultima vittoria del Bari al “Sinigaglia” col punteggio di 1-3, mentre i lariani non battono i pugliesi in casa dal 2-0 del 28 aprile 2002.

COMO BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COMO BARI

Le probabili formazioni della diretta Como Bari, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Moreno Longo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano; Bellemo, Iovine, Arrigoni, Parigini; Cerri, Cutrone. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Ricci, Vicari, Di Cesare; Mazzotta, Bellomo, Maita, Cangiano; Botta; Salcedo, Antenucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











