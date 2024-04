Diretta/ Como Bari, streaming video tv: secondo posto da mettere al sicuro (Serie B, 13 aprile 2024)

Oggi abbiamo difronte due squadre che vivono momenti contrapposti, a livello di umore e risultati: la diretta Como Bari, si disputa oggi sabato 13 aprile 2024, alle ore 14:00, per la 33esima giornata di Serie B. I biancoblu sono in un ottimo periodo di forma con tre vittorie in altrettante partite: 3-1 contro il Pisa, 2-0 al Sudtirol e 2-1 a Catanzaro. L’ultimo passo falso è del 9 marzo contro la Cremonese in trasferta.

Malissimo invece il Bari che nelle ultime cinque gare ha perso tre volte pareggiandone due. Con due punti da marzo ad oggi, i biancorossi sono tra le peggiori formazioni insieme a Cosenza e Lecco. Per ritrovare l’ultimo sorriso pugliese bisogna tornare al 17 febbraio con la vittoria per 1-0 contro la FeralpiSalò.

DIRETTA COMO BARI, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potremo comodamente assistere anche da casa alla diretta della sfida Como Bari, basterà essere muniti di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky Sport che manda in onda tutta la Serie B. Visto il bel tempo, se vi trovate fuori casa e non volete perdervi lo scontro tra Como Bari, nessun problema: potete comodamente seguire la diretta streaming video su tablet, cellulare o computer attraverso l’applicazione di Dazn.

COMO BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per capire come intenderanno interpretare la partita le due squadre, proviamo a dare un occhio alle probabili formazioni verranno schierate nella diretta Como Bari. I lariani con tutta probabilità si schiereranno con un classico 4-4-2, molto quadrato e affidabile in fase difensiva. In porta confermato il titolarissimo Semper, difesa a quattro con Iovine, Goldaniga, Odenthal e Sala. Il centrocampo, vero punto di forza, sarà manovrato da Strefezza, Abildgaard, Braunoder e Da Cunha. In attacco a fare male la coppia del gol Cutrone e Gabrielloni.

Il Bari cercherà di limitare i danni riproponendo il modulo 4-3-1-2. A difendere la porta ci penserà Brenno, retroguardia formata da Pucino, Matino, Vicari e Ricci. Maita e Lulic saranno le mezzali con Benali che sarà il regista della squadra. Aramu trequartista dietro a Morachioli e Puscas.

COMO BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per gli amanti delle scommesse sulla Serie B andiamo a vedere le quote più interessanti per le scommesse della diretta Como Bari: i pronostici danno favorita la squadra di casa a 1.70. Secondo bet365, la X vale 3.50 mentre il 2 fisso a 5.75.

L’Over 2.5, vale a dire almeno 3 gol nel match, è dato a 2.15 mentre l’Under a 1.67. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.05 e 1.70.

