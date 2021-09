Diretta/ Como Benevento streaming video tv: lariani in difficoltà (Serie B)

DIRETTA COMO BENEVENTO: LARIANI A CACCIA DI PUNTI!

Como Benevento, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Lariani in difficoltà dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima a Cosenza nel turno infrasettimanale, senza peraltro aver mai segnato un gol. Una frenata brusca dopo quello che era stato un avvio incoraggiante al ritorno in Serie B per il Como, con due pareggi in trasferta su due campi non difficili da affrontare come quelli di Crotone e Lecce.

Il Benevento cerca ancora la giusta continuità per proporsi verso il vertice della classifica e il tecnico Fabio Caserta spera che la partita della svolta possa essere proprio quella vinta 4-1 contro il Cittadella, in teoria in uno scontro diretto tra squadre che puntano l’alta classifica, che ha dato seguito a un altro successo in casa di un Ascoli che nelle altre partite ha ottenuto solo vittorie. Le due squadre tornano ad affrontarsi al “Sinigaglia” in una partita di campionato dopo 10 anni, il 16 ottobre 2011 nel campionato di Prima Divisione Lega Pro fu il Como ad avere la meglio per 2-1. Ultima vittoria beneventana a Como lo 0-2 dell’8 novembre 2009.

DIRETTA COMO BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Benevento è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COMO BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Como Benevento, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat, Chajia; Cerri, La Gumina. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Sau, Improta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Sinigaglia di Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



