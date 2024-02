Diretta/ Como Brescia, streaming video tv: derby lombarda del venerdì (9 febbraio 2024)

DIRETTA COMO BRESCIA, SFIDA TUTTA BIANCOBLU

La diretta Como Brescia, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:30, racconta della 24esima giornata di Serie B. I padroni di casa arrivano da un’importante vittoria conquistata sul campo della Ternana grazie a Strefezza. Un successo che ha archiviato le precedenti due uscite ovvero il pari con la Reggiana e la sconfitta in casa con l’Ascoli.

Anche il Brescia proprio nell’ultimo turno di campionato ha trovato il modo di uscire dal brutto periodo frutto del ko con la Cremonese e precedentemente dall’1-1 col Sudtirol. La vittoria sopracitata è quella contro il Cittadella, decisivi Borrelli al 52′ e Moncini al 74′. Le due squadre sono divise da dieci punti in classifica con i comaschi più avanti.

COMO BRESCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Como Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Como Brescia attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

COMO BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Brescia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali Semper, difesa a quattro con Curto, Goldaniga, Barba e Ioannou. A centrocampo spazio a Bellemo e Baselli con la batteria dei trequartisti formata da Strefezza, Verdi e Da Cunha più Gabrielloni punta.

Risponde il Brescia con il 4-3-1-2 come modulo di partenza. In porta Andrenacci, retroguardia composta da Dickmann, Mangraviti, Adorni e Jallow. Le mezzali saranno van de Looi e Bertagnoli con Bisoli regista. Il trequartista per questa sera sarà Bjarnason, coppia Borrelli-Bianchi avanti.

COMO BRESCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Como Brescia favorita la squadra di casa a 1.80. Secondo sisal, la X è data a 3.40 mentre il 2 fisso vale cinque volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è quotato 2.20, molto più alto dell’1.65 dell’Under alla stessa soglia. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.10 e 1.67.











