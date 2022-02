Diretta/ Como Brescia streaming video tv: derby lombardo (Serie B)

DIRETTA COMO BRESCIA: INZAGHI VUOLE TENERE LA VETTA!

Como Brescia, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Derby lombardo col Brescia che, in questo campionato cadetto estremamente ricco di colpi di scena, si è appena ripreso la vetta solitaria della classifica, battendo 2-0 l’Ascoli e approfittando delle frenate contemporanee di Lecce, Pisa e Cremonese.

I lariani sono a loro volta reduci da una delle giornate storte peggiori della loro stagione, 5-0 in casa del Benevento in un match senza storia, col Como che raramente era apparso così in difficoltà nel corso della stagione, anche se l’espulsione di Solini dopo appena 11′ spiega ovviamente in buona parte la situazione. All’andata il Como ha invece offerto una delle sue migliori prestazioni espugnando col punteggio di 2-4 lo stadio Rigamonti, mentre il Brescia ha vinto 1-3 l’ultimo precedente allo stadio Sinigaglia, l’11 ottobre 2015.

DIRETTA COMO BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Como Brescia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI COMO BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Como Brescia, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Facchin; Vignali, Bertoncini, Scaglia, Cagnano; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Parigini; Gliozzi, Cerri. Risponderà il Brescia allenato da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Jagiello, Palacio; Bajic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.

