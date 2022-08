Diretta Como Brescia/ Streaming video tv: Monday Night intrigante! (Serie B)

DIRETTA COMO BRESCIA: UNA PARTITA CLASSICA!

Como Brescia verrà diretta dal signor Miele: siamo allo stadio Sinigaglia per la terza giornata nel campionato di Serie B 2022-2023, ed è il Monday Night che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 29 agosto. Possiamo definirla come una partita classica, o comunque tra due squadre che abbiamo visto parecchie volte anche in Serie A; i lariani vi mancano da tempo ma in questo torneo cadetto vogliono provare ad agguantare un posto nei playoff, le premesse di avvio sono state buone ma i punti sono solo 2, questo perché nelle prime due gare il Como si è sempre fatto recuperare all’ultimo respiro.

Un punto in più per il Brescia, dunque una vittoria e una sconfitta: positivo ma anche abbordabile l’esordio contro il Sudtirol, nella prima sfida diretta tra candidate alla promozione è arrivato un secco 0-3 a Frosinone, che ha già fatto suonare campanelli d’allarme. Siamo comunque alle prime due gare, ed è presto per tracciare bilanci; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Como Brescia, mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA COMO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la Serie B ci propone un doppio appuntamento: la diretta tv di Como Brescia sarà infatti disponibile sui canali della televisione satellitare, gli abbonati al servizio potranno dunque sfruttare il loro decoder o in alternativa avvalersi dell’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per seguire la partita in mobilità. Il match della terza giornata però viene fornito anche da DAZN, come tutti gli altri: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, sempre per i clienti della piattaforma che sarà scaricabile su PC, tablet e smartphone, oppure su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COMO BRESCIA

È un 4-4-2 classico quello di Giacomo Gattuso per la diretta Como Brescia: in porta va Ghidotti, davanti a lui Filippo Scaglia e Binks con Vignali e Ioannou che restano favoriti per le corsie esterne. Potrebbero cambiare le cose in mezzo al campo: aspettando Fabregas, potrebbe essere lanciato dal primo minuto Baselli, se la gioca poi anche Kabashi e dunque a rischiare il posto sono Bellemo e Arrigoni, anche se uno dei due potrebbe comunque giocare. Kerrigan o Alex Blanco per la destra, Parigini a sinistra; davanti, Cerri e Leonardo Mancuso devono guardarsi dalla concorrenza di Gliozzi e Gabrielloni.

Il Brescia di Pep Clotet schiera un rombo di centrocampo: Van de Looi è il vertice basso e davanti a sé potrebbe nuovamente avere Moreo come trequartista tattico, l’alternativa è Olzer. Ndoj è in competizione con Bertagnoli per una delle due mezzali, Dimitri Bisoli sembra più certo del posto ma occhio a Labojko; poi difesa con Adorni e Papetti a protezione del portiere Lezzerini, e con Kairacic e Mangraviti sulle fasce. Tandem offensivo composto da Flavio Bianchi e Ayè: la principale alternativa è Niemeijer.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere quello che è il pronostico sulla diretta Como Brescia, come stabilito dalle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote un guadagno che corrisponde a 2,70 volte quanto messo sul piatto; per l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, abbiamo un valore che ammonta a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’affermazione degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 2,60 volte la vostra giocata.

