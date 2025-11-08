Diretta Como Cagliari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Sinigaglia per l'undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA COMO CAGLIARI (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo davvero pronti a vivere la diretta Como Cagliari: naturalmente questa partita ha due precedenti in Serie A nell’ultima stagione (vittoria casalinga per i lariani e pareggio alla Unipol Domus), a noi però piace raccontare quelli di un tempo andato che risalgono alla fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, un periodo nel quale il Como certamente non era quello di oggi ma poteva permettersi di impensierire le grandi, mentre il Cagliari era già in calo dopo il meraviglioso scudetto del 1970, tanto che le due squadre sei anni più tardi erano finite a braccetto in Serie B.

Nel 1980 si erano ritrovate di nuovo al piano di sopra, ma per appena due stagioni: qui il Como aveva sempre vinto al Sinigaglia, nella seconda occasione con due reti di un nome romantico come Egidio Calloni, storico anche il marcatore del Cagliari che era stato Franco Selvaggi, un anno dopo campione del mondo con la nazionale.

Parola adesso al campo per l’attualità, con le formazioni ufficiali inizia la diretta Como Cagliari! COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas. CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Gaetano, Prati, Folorunsho, Obert; Felici, Se. Esposito. All. Pisacane. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COMO CAGLIARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Como Cagliari solo e soltanto su DAZN. Chi è abbonato potrà vedere la sfida di Serie A in streaming sull’applicazione ufficiale o accedendo al proprio account dal browser del pc. Niente da fare per la diretta televisiva, a meno che siate iscritti pure a Sky ed abbiate attivato l’opzione per vedere Zona Dazn 214.

OBIETTIVI GIA’ MOLTO DIVERSI!

Si torna in campo dalle ore 15:00 di sabato 8 novembre 2025 per la diretta Como Cagliari di Serie A. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia va in scena uno scontro fra due compagini che sembravano destinate a lottare per raggiungere al più presto possibile la salvezza aritmetica prima dell’inizio della stagione 2025/2026 ora in corso.

Tuttavia, l’importante avvio di campionato fatto registrare dai padroni di casa sembra poter spingere la formazione allenata da Cesc Fabregas a cercare qualcosa in più rispetto alla semplice permanenza nel massimo campionato. I Lariani si trovano infatti al settimo posto solitario con i loro diciassette punti sin qui guadagnati.

Al Como basta dunque un solo punto per agganciare la Juventus ed il Bologna così da rientrare già da adesso nella zona valida per l’accesso alle coppe europee nella prossima stagione. Gli azzurri sono reduci dall’ottimo pari strappato al Maradona contro la capolista Napoli e non perdono da nove partite, se si conta pure la Coppa Italia.

I rossoblu devono invece provare a mantenersi a debita distanza dalla posizioni più basse della graduatoria, ovvero quelle valevoli per la retrocessione in Serie B. Il successo manca ormai ai sardi da sei gare ed arrivano pure dal KO rimediato allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo dello scorso turno contro la Lazio.

DIRETTA COMO CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Cagliari: i lombardi si presenteranno dall’inizio con Butez in porta, Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Valle in difesa, Da Cunha e Perrone in mediana, Addai, Nico Paz e Diao dietro al centravanti Morata così da impiegare un 4-2-3-1 secondo quanto impartito da mister Fabregas. Il tecnico Pisacane dovrebbe invece puntare sul modulo 4-3-1-2 con Caprile sempre titolare, Palestra, Mina, Luperto e Obert nelle retrovie, Adopo, Prati e Folorunsho a centrocampo, Gaetano di supporto alla coppia d’attacco formata da Se. Esposito e Borrelli dall’inizio.

DIRETTA COMO CAGLIARI, LE QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse sportive non lasciano molto scampo agli ospiti se si ipotizza l’esito finale della diretta Como Cagliari. Secondo Sisal i sardi avranno diverse difficoltà nel conquistare la vittoria ed è per questo che il loro trionfo è pagato addirittura a 7.00. I favoriti sono dunque i lombardi, dati vincenti a 1.47, mentre il pareggio sembra essere un azzardo interessante con il segno x quotato a 4.25.