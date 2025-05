DIRETTA COMO CAGLIARI, MANCA DAVVERO POCO AI SARDI

Si parte sabato 10 maggio 2025 con la diretta Como Cagliari. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia i lombardi ospitano una squadra che sta ancora lottando per avere la certezza aritmetica di conquistare la salvezza in Serie A al termine della stagione in corso. Gli uomini di mister Fabregas non rischiano più di finire in Serie B e puntano anzi a migliorare ulteriormente il proprio bottino stagionale con una striscia positiva che dura da sei gare, delle quali le ultime cinque coincidenti con altrettante vittorie, come accaduto col Parma nella scorsa giornata.

Cagliari Udinese (risultato finale 1-2): la decide Kristensen (Serie A, 3 maggio 2025)

I sardi del tecnico Nicola sono invece reduci dal KO interno subito per mano dell’Udinese, altra compagine che non ha più obiettivi concreti da raggiungere. I sardi hanno bisogno di consolidare la propria posizione, essendo adesso quattordicesimi con i loro trentatre punti, in modo tale da evitare di essere raggiunti, o addirittura scavalcati, dalle compagini che inseguono. Sia l’Empoli che il Venezia hanno appunto sempre l’occasione di risalire la graduatoria ed il Cagliari non può permettersi di rallentare.

Diretta/ Parma Como (risultato finale 0-1): gol decisivo di Strefezza (Serie A, 3 maggio 2025)

DIRETTA COMO CAGLIARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Soltanto chi è abbonato a DAZN avrà la possibilità di seguire la diretta Como Cagliari senza andare per forza allo stadio. Tutti coloro i quali sono infatti iscritti alla piattaforma potranno vedere la partita in streaming sull’applicazione o dal sito. La gara sarà trasmessa pure in televisione sul canale Zona Dazn 214 di Tivùsat.

COMO CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Como Cagliari ci aspettiamo che il tecnico Cesc Fabregas non rinunci ad adoperare il modulo 4-2-3-1 puntando su Butez, Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno, Caqueret, Perrone, Ikoné, Nico Paz, Strefezza e Cutrone dall’inizio del match. La soluzione per contrastare i lombardi secondo l’allenatore ospite Davide Nicola dovrebbe invece riguardare un 3-5-2 con Caprile, Zappa, Palomino, Luperto, Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello, Piccoli e Luvumbo.

DIRETTA/ Cagliari Bologna Primavera (risultato finale 1-0): sardi più vicini ai playoff! (3 maggio 2025)

DIRETTA COMO CAGLIARI, LE QUOTE

L’ascesa dei padroni di casa influenza in maniera netta le quote offerte dai bookmakers per il pronostico della diretta Como Cagliari. I lombardi sono senza ombra di dubbio i favoriti per la vittoria in questa sfida come evideziato pure da Sisal, che non ha intenzione di pagare il loro successo oltre l’1.75. Difficile che i rossoblu si possano davvero aggiudicare la posta in palio ed è così che quotano il segno 2 a ben 4.75. Il pareggio è invece il secondo risultato più probabile per questo incontro con l’x fissato appunto a 3.60.