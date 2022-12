Diretta/ Como Cittadella, streaming video tv: i lariani vogliono il bis (Serie B)

DIRETTA COMO CITTADELLA: GRANATA FERITI CERCANO RISCATTO

Como Cittadella, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 26 dicembre 2022 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia, è una sfida che non ha bisogno di presentazione. La posta in palio per questo match valevole per la diciannovesima giornata di Serie B è molto alta e per spiegarla basta semplicemente guardare la classifica: i lariani e i granata hanno gli stessi punti (19) rispettivamente in diciassettesima e diciottesima posizione ovvero tra la zona playout e quella della retrocessione diretta.

Anche se è presto per parlare già di dentro o fuori, questa sfida è sicuramente uno scontro diretto da non fallire. I comaschi di Moreno Longo sono reduci dalla sorprendente quanto prestigiosa vittoria contro la Ternana ottava in trasferta per 3-0 decisa da Cutrone, Ambrosino e Mancuso. D’altro canto, per la squadra veneta, sembrava aver dato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi la vittoria contro il Genoa ma successivamente sono arrivate tre sconfitte di fila senza mai segnare con Bari, Benevento e Sudtirol. I ragazzi di Gorini sono dunque chiamati ad invertire un trend negativo mentre i biancoblu hanno l’occasione, tra le mura amiche, di confermare quanto di buono visto a Terni.

COMO CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta tv di Como Cittadella di Serie B è richiesto l’abbonamento al pacchetto Calcio di Sky Sport oppure a DAZN. Il canale di riferimento per la prima emittente è il 257 mentre su Dazn bisognerà recarsi sulla home poco prima dell’inizio del match e accedere cliccando sul match selezionato, commentato per l’occasione da Alessandro Rimi.

Per quanto la visione della diretta Como Cittadella in streaming video sarà possibile attraverso la piattaforma Helbiz oppure sempre su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, ovviamente solo per i clienti delle relative emittenti.

PROBABILI FORMAZIONI COMO CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Como Cittadella vedono i comaschi in campo col 3-4-1-2 di Moreno Longo che schiera Ghidotti in porta, Odenthal, Scaglia e Binks in difesa, Faragò esterno destro, Ioannou a sinistra e Arrigoni in coppia con Bellemo. L’ex Valencia Blanco agirà da trequartista mentre in avanti fiducia in Cutrone, autore del gol che ha sbloccato la partita vinta contro la Ternana, e Gabrielloni.

Il Cittadella di Gorini risponde con un 4-3-1-2: Kastrati tra i pali, Vita a destra, Perticone e Visentin al centro della difesa e Berra a sinistra. Carriero giocherà come mezzala destra con Branca a sinistra e Pavan in regia che prenderà il posto dello squalificato Danzi, espulso nella gara contro il Sudtirol per doppia ammonizione dopo appena venti minuti. In attacco, il trequartista sarà Antonucci con Embalo e Asencio come due punte.

COMO CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la gara in diretta Como Cittadella danno per favorita la squadra lombarda in virtù di uno stato di forma migliore e il fattore casa. Infatti, per Snai, la vittoria dei lariani vale 2.4 a differenza della quota di 3.20 associata al successo esterno del Cittadella. Pareggio a 3.05. La possibilità di vedere tutte e due le squadre in gol è datata a 1.85, due centesimi in meno del No Gol. A quota 2.15 troviamo l’Over 2.5, evento che si è sempre verificato nelle ultime tre sfide. Se invece si pensa che verranno segnati dagli zero ai due gol la quota in quesitone è 1.65. Se finirà 2-1 per il Cittadella come all’andata si vincerà 12 volte la posta in palio.

