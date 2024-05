Diretta/ Como Cosenza (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (Serie B, 10 maggio 2024)

DIRETTA COMO COSENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Comincia la diretta di Como Cosenza, con lo stadio Sinigaglia pronto a esplodere di gioia: al Como la Serie A manca da 21 anni, era il 2003 quando una squadra che aveva centrato la doppia promozione, in compagnia del Modena, retrocedeva con il penultimo posto di una classifica che prevedeva ancora 18 squadre. Da quel momento è passata davvero tanta acqua sotto i ponti: due fallimenti, un grande salto in Serie B partendo dall’ultima posizione nella griglia dei playoff, peraltro conquistata nell’ultima mezz’ora della stagione regolare, ma anche tre campionati consecutivi in quarta divisione.

Alla fine il Como sembra davvero ad un passo dal grande ritorno: manca una vittoria, ma la Serie A arriverebbe anche se il Venezia non dovesse vincere a La Spezia. In ogni caso c’è grande attesa, sperando ovviamente che la festa non sia rovinata dal sanguinoso pareggio di Modena ottenuto contro una squadra che di fatto era abbastanza tranquilla. Sarà il campo a dirci se i lariani si rivedranno al piano di sopra o tra qualche giorno per i playoff: lasciamo che tutte le emozioni siano raccontate dal campo e mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, finalmente la diretta di Como Cosenza sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COMO COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Esistono varie possibilità per guardare Como Cosenza in diretta. La partita verrà trasmessa su Sky con l’acquisto del pacchetto Calcio, mentre chi preferisce lo streaming può accedere alla partita su NowTv utilizzando le stesse modalità. Inoltre, è possibile seguire l’incontro su Dazn con un abbonamento regolare.

TESTA A TESTA

Ha radici nel 1994 la diretta Como Cosenza pronta ad illuminare l’ultima giornata di Serie B dal Sinigaglia. Con una vittoria, i lombardi verrebbero promossi ufficialmente e direttamente in Serie A. Per trovare il primo Como Cosenza è necessario tornare indietro fino al 16 ottobre del 1994 quando a vincere furono i lombardi capaci di imporsi per 1 a 0. Sono otto fino ad oggi i precedenti tra le due squadre in Serie B con anche due partite disputate nella Coppa Italia di Serie C ed entrambe vinte dal Cosenza.

Le ultime due partite giocate in Serie B, però, hanno visto il Como trionfare con un largo 5 a 1 ed un più recente 1 a 2 firmato da Patrick Cutrone e Simone Verdi in risposta al gol del solito Gennaro Tutino. Nei precedenti, sei volte è riuscito a vincere il Como contro le cinque del Cosenza. Il dato curioso è quello che riguarda i pareggi perché, in undici partite giocate, non è mai arrivato un X. (Agg. di Andrea Marino)

TUTTO FACILE PER I LARIANI!

La diretta di Como Cosenza è uno scontro decisivo nell’ultima giornata di Serie B. Per il Como, la vittoria è essenziale per mantenere il secondo posto in classifica, che garantirebbe la promozione diretta in Serie A. Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Modena nell’ultimo turno, la squadra lombarda ha un’occasione d’oro per chiudere la stagione in bellezza.

Il Cosenza non ha più obiettivi stagionali da perseguire, essendo già stabilmente a metà classifica, al decimo posto. Dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia, la squadra calabrese potrebbe affrontare la partita con meno pressione, ma comunque con l’intenzione di concludere la stagione con un risultato positivo.

DIRETTA COMO COSENZA: PROBABILI FORMAZIONI

In Como Cosenza i lariani si giocano tutto: ovviamente va in campo la formazione migliore possibile, quella forse con Cutrone da prima punta in luogo di Gabrielloni e con Verdi alle sue spalle, mentre sulle fasce giocano come sempre Strefezza e da Cunha che completano una trequarti “protetta” dai due centrali di centrocampo che potrebbero essere Bellemo e Baselli, mentre in difesa coppia centrale Goldaniga-Federico Barba (o Odenthal), sulle fasce ecco Cassandro e Sala con quest’ultimo che si gioca il posto con Ioannou, in porta ovviamente Semper.

Il Cosenza può fare ampio turnover, vista la salvezza acquisita: da valutare per esempio la presenza di Tutino e Simone Mazzocchi davanti perché spinge soprattutto Francesco Forte, Marras e D’Orazio possono riposare sulle corsie con Gyamfi e Canotto che possono chiudere da titolari, mentre in mezzo Aldo Florenzi e Voca si candidano per una maglia tanto quanto Frabotta sulla corsia laterale sinistra o come braccetto di difesa, qui certamente anche Fontanarosa è una candidatura più che seria.

COMO COSENZA, LE QUOTE

Analizziamo anche le quote della diretta di Como Cosenza, il sito della Sisal mette la vittoria casalinga a 1,48 mentre il pareggio a 4,95. Se invece dovessero vincere gli ospiti, porterebbero nelle casse degli scommettitori una quota pari all’8,25.











