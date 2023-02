Diretta/ Como Cosenza video streaming tv: gli ultimi della classe (Serie B)

DIRETTA COMO COSENZA: I LOMBARDI VOGLIONO APROFFITARE DELL’OCCASIONE

La diretta Como Cosenza, in programma 25 febbraio alle ore 14:00, vede due squadre immischiate nella lotta salvezza con cinque punti di distacco. I comaschi sono sedicesimi, ultima posizione della zona rossa, e sono tornati a fare punti con due pareggi di fila per 1-1 con Sudtirol e Spal, perdendo solo col Frosinone e vincendo col Brescia. Più complicata in casa Cosenza coi Lupi capaci di vincere col Parma a fine gennaio e da lì in poi collezionare solo più due pari e una con sconfitta, quella per 2-1 in casa del Bari.

Tra le mura amiche, il Como è la quindicesima squadra per rendimento considerando un percorso equilibrato e formato da quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, dato ridondante che spiega anche un po’ l’altalenarsi di risultati in casa comasca. Sicuramente più tragica la dinamica per il Cosenza in trasferta, unica squadra insieme a Cagliari e Brescia sotto i dieci punti, per l’esattezza sei che relega i Lupi all’ultimo posto in questa specifica classifica.

COMO COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Como Cosenza sarà possibile visionarla come di consueto sia su Sky Sport che su Dazn, con la terza opzione Helbiz in alternativa. Per vedere il match su Sky bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio mentre per Dazn, piattaforma di streaming, è necessario scegliere tra il canone mensile o annuale prima di visionare il match.

La diretta di Como Cosena è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

COMO COSENZA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Cosenza vedono i comaschi mettersi in campo scendere in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Gomis, pacchetto arretrato con Canestrelli, Scaglia e Binks. Centrocampo formato da Vignali, Baselli, Bellemo e Ioannou. Da Cunha e l’ex Milan Cutrone supporteranno Gabrielloni, in gol nell’1-1 con la Spal.

Il Cosenza invece metterà in campo il suo undici con lo stesso modulo del Como. In porta Micai, difesa Venturi-Rigione-Meroni. A centrocampo Marras a destra, D’Orazio a sinistra e il duo Brescianini-Voca nella zona nevralgica. Davanti la punta sarà Zili con Finotto e Nasti dietro a supporto.











