Diretta/ Como Cremonese streaming video tv: chance grigiorossa! (Serie B)

DIRETTA COMO CREMONESE: I LARIANI SI SCANSANO, 3 PUNTI AGILI PER LA CREMO!

Como Cremonese, in diretta venerdì 6 maggio 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sarà una sfida valida per la 38a giornata del campionato di Serie B. Ultima chance grigiorossa con la Cremonese che non è però più padrona del suo destino, dopo le sconfitte subite contro Crotone e Ascoli che hanno fatto perdere alla squadra di Pecchia il secondo posto a vantaggio del Monza: anche vincendo a Como alla squadra di Pecchia servirà un passo falso dei brianzoli a Perugia per festeggiare il ritorno diretto in Serie A.

Dal 1996 la Cremonese non gioca nella massima serie e il rimpianto per i punti buttati è tanto, sarebbe bastato poco anche per ottenere il primo posto, lontano solo 2 lunghezze. Ora l’unica possibilità è vincere al Sinigaglia e sperare, col Como che ha però letteralmente maramaldeggiato a Reggio Calabria nell’ultima sfida disputata, dimostrando di essere ancora sul pezzo nonostante la salvezza già in tasca da tempo. Si conosce fin troppo bene la rivalità storica tra Como e Monza. Tutto fa pensare che i comaschi, ormai senza più obiettivi, non faranno nulla per opporsi alla Cremonese, ma soprattutto non vorranno mai regalare una Serie A storica ai rivali brianzoli. Magari sono pensieri troppo cattivi, stasera vedremo cosa succederà. Non rimane che attendere la diretta Como Cremonese.

DIRETTA COMO CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Como Cremonese in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI COMO CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Como Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Vignali, Varnier, Solini, Ioannou; Parigini, Kabashi, Bellemo, Blanco; Gliozzi, Gabrielloni. Risponderà la Cremonese allenata da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Crescenzi; Gaetano, Castagnetti; Zanimacchi, Fagioli, Buonaiuto; Ciofani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.

