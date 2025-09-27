Diretta Como Sassuolo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Sinigaglia per la quinta giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA COMO CREMONESE, LA NEOPROMOSSA SFIDA I LARIANI

Per la diretta Como Cremonese l’orario d’inizio è stato fissato alle ore 15:00 di sabato 27 settembre 2025. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia i padroni di casa cercheranno di continuare a sognare in grande sfidando gli ospiti, finora capaci di far meglio dei lariani nonostante siano appena tornati in Serie A dopo la promozione conquistata lo scorso anno.

Diretta/ Cremonese Milan Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: gol di Ossola (oggi 27 settembre 2025)

Gli uomini di mister Cesc Fabregas non perdono in campionato da due gare e sono anche reduci dal successo ottenuto in Coppa Italia durante la settimana. I biancoblu hanno appunto avuto la meglio sul Sassuolo in maniera netta per merito della doppietta siglata da Jesus Rodriguez e del gol firmato dal solito Douvickas, passando così il turno.

Diretta Como Sassuolo/ Risultato finale (3-0): lariani agli ottavi! (Coppa Italia, 24 settembre 2025)

Dopo essersi guadagnato l’accesso agli ottavi di finale del torneo, adesso il Como spera pure di compiere un bel balzo in campionato scavalcando magari i diretti rivali della quinta giornata. La Cremonese è però imbattuta sino a questo momento, venendo da due vittorie e due pareggi nelle prime quattro gare già disputate.

I grigiorossi, vincenti all’esordio nientemeno che contro il Milan in quel di San Siro, si augurano di fare lo scalpo ad un’altra compagine lombarda aggiudicandosi pure questo derby regionale. I due zero a zero consecutivi contro Parma e Verona lasciano tuttavia qualche dubbio sul potenziale offensivo che questa squadra può sprigionare.

Diretta/ Napoli Cremonese Primavera (risultato finale 2-3): divertente vittoria lombarda! (22 settembre 2025)

DIRETTA COMO CREMONESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto partita valida per la Serie A, anche questa diretta Como Cremonese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Chi è abbonato alla piattaforma a pagamento potrà seguire il match in streaming sull’applicazione così come sul browser del proprio computer accedendo al sito ufficiale.

DIRETTA COMO CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci adesso arrivati alle probabili formazioni della diretta Como Cremonese e partendo dai padroni di casa possiamo ipotizzare che mister Fabregas voglia adoperare il 4-2-3-1 con Butez in porta, Vojvoda, Ramon, Kempf e Valle dietro, Perrone e Sergi Roberto in mediana, Kuhn, Nico Paz e Rodriguez sulla trequarti con Morata davanti a loro per questa partita. L’esperto mister Davide Nicola potrebbe invece decidere di impostare i suoi calciatori secondo il modulo 3-5-2 con Audero fra i pali, F. Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa, Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte e Pezzella a centrocampo, Vazquez e Sanabria in attacco.

DIRETTA COMO CREMONESE, LE QUOTE

I bookmakers non credono affatto che gli ospiti possano mettere a segno un nuovo colpo esterno nella diretta Como Cremonese. Un’agenzia come Sisal paga infatti addirittura a 7.00 il segno 2 valevole per il successo dei grigiorossi mentre ritiene che i padroni di casa siano i super favoriti per la conquista dei tre punti, considerando che l’1 è quotato a 1.50. Anche il pareggio rappresentato dal segno x è un’eventualità non così semplice perchè si concretizzi e viene data a 4.25.