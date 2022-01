DIRETTA/ Como Crotone video streaming tv: lariani mai vittoriosi nella storia

DIRETTA COMO CROTONE: TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Como Crotone. In casa dei Lariani si è giocato per due volte col bilancio in favore dei calabresi. Questi hanno vinto una volta e c’è stato poi un pareggio. Il successo dei pitagorici ci porta al dicembre del 2015, una gara terminata col risultato finale di 0-1 grazie a una splendida giocata al minuto 87 del croato Ante Budimir che rompeva quella che era stata una lunga egemonia all’interno del match.

Se andiamo a vedere anche le gare giocate all’Ezio Scida, tre, possiamo dunque scoprire che il Como non ha mai battuto questo avversario. In Calabria si parla di 1 successo dei rossoblù e 2 pareggi. L’ultima vittoria del Crotone ci porta all’aprile del 2016 a fronte di un match terminato col risultato finale di 2-0 grazie ai gol di Modesto e Budimir nel primo tempo. Vedremo cosa ci racconterà la gara di oggi. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA COMO CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Como Crotone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

SFIDA EQUILIBRATA!

Como Crotone, in diretta sabato 22 gennaio alle ore 14:00 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. I Lariani sono reduci dalla sconfitta subita in casa della Cremonese, con la gara terminata 2-0. La squadra allenata da Giacomo Gattuso, vorrà quindi riscattare il passo falso dell’ultima giornata di campionato. I lombardi occupano l’undicesima posizione in classifica con 25 punti, a quattro lunghezze di distanza dalla zona playoff.

Il Crotone arriva alla gara del Sinigaglia, dopo la seconda vittoria stagionale, conseguita nell’ultima giornata contro il Pordenone, in cui si è imposto con un netto 4-1. La formazione di Francesco Modesto è tornata a fare punti, dopo aver subito cinque sconfitte consecutive. I tre punti dell’ultima giornata hanno sicuramente rasserenato l’ambiente, con i calabresi che restano però in zona retrocessione. La gara di andata, disputata ad agosto, è terminata in parità. Tra Crotone e Como il risultato è stato di 2-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COMO CROTONE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Como Crotone, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei lombardi, Giacomo Gattuso, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-4-2. Ecco la probabile formazione del Como per la sfida contro il Crotone: Facchin, Vignali, Scaglia, Solini, Cagnano, Iovine, Arrigoni, Kabashi, Parigini, La Gumina, Cerri.

Il tecnico del Crotone, Francesco Modesto, dovrebbe rispondere con lo stesso modulo di partenza, il 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare dei calabresi in vista della trasferta di Como: Festa, Nedelcerau, Canestrelli, Cuomo, Mogos, Estevez, Zanellato, Giannotti, Borello, Maric, Kargbo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Como Crotone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Como, abbinata al segno 1, quotata 2.10. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.35. Sembra difficile il successo esterno del Crotone, con il segno 2, quotato 3.50.



