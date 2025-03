DIRETTA COMO EMPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Como Empoli, giusto il tempo per la nostra rubrica sulle statistiche che ci permetterà di capire chi tra le due compagini avrà il favore del campo guardando anche ai trend che vengono portati sul rettangolo di gioco. Partiamo dalla squadra sul lago, una delle migliori per quanto riguarda il pressing visto che in media i giocatori corrono almeno 9km ma questo non significa che non sono anche precisi nei passaggi, abbiamo infatti l’89% di questi ultimi messi a segno. Attenzione poi a Nico Paz (oggi però squalificato) che con la sua sola presenza in campo fa arrivare gli xG a 0,8.

Per l’Empoli invece il principale alter ego a Nico è sicuramente Esposito, 0,7 xG con lui schierato tra i titolari e maggior goleador con più di dieci reti. Ma non segna ormai da più di 360 minuti. Sarà oggi il giorno in cui si sbloccherà, dando cosi una ventata di aria fresca ai toscani che stanno vivendo un momento di crisi? scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Como Empoli, il fischio di inizio è vicino! COMO (4-2-3-1): Butez; Vojovoda, Kempf, Goldaniga, Moreno; Sergi Roberto, Caqueret; Da Cunha, Diao, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Goglichidze, Marianucci; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Kouame. All. D’Aversa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO EMPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Como Empoli è in esclusiva per i soli abbonati a DAZN. Guarda la gara dunque in streaming sull’applicazione ufficiale o anche sul sito web. In televisione è disponibile per coloro i quali hanno modo di selezionare il canale Zona Dazn 215.

BASTANO TRE PUNTI PER L’AGGANCIO

Si gioca alle ore 15:00 di sabato 29 marzo 2025 la diretta Como Empoli. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia i padroni di casa ripartono dalla sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan affrontando un avversario che è alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Como si trova attualmente in tredicesima posizione con i suoi ventinove punti, gli stessi dell’Hellas Verona comunque alle sue spalle. Il pericolo per la squadra di mister Fabregas per questo turno di campionato potrebbe esser rappresentato dal Cagliari che potrebbe agganciarli in caso di nuovo KO.

Chi vorrebbe davvero raggiungere le squadre che le si parano davanti è l’Empoli, adesso in diciassettesima posizione con ventidue punti. I due risultati negativi consecutivi rimediati contro Roma prima e Torino poi hanno tuttavia complicato ulteriormente la strada che permetterebbe loro di mantenere la categoria anche l’anno prossimo. Gli azzurri puntano ad abbandonare la zona retrocessione e conquistare la salvezza entro la fine del torneo, considerando che la coppia formata da Lecce e Parma dista appena tre lunghezze.

COMO EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo un 4-3-3 con Butez, Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle, Da Cunha, Caqueret, Perrone, Strefezza, Cutrone e Diao da parte di mister Fabregas per i lombardi dalle probabili formazioni della diretta Como Empoli che si sta per disputare. La soluzione scelta invece dal tecnico D’Aversa per i suoi toscani dovrebbe essere il modulo 3-4-2-1 con Silvestri, Marianucci, Ismajli, Goglichidze, Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella, Esposito, Cacace e Colombo, almeno per cominciare l’incontro.

DIRETTA COMO EMPOLI, LE QUOTE

I bookmakers sembrano non avere dubbi nell’indicare chi sarà il vincitore della diretta Como Empoli tramite le quote relative all’esito finale del match. Il pronostico ad esempio di Sisal rivela che i lombardi non dovrebbero avere grosse difficoltà nell’ottenere il successo con l’1 pagato a solo 1.72. La seconda opzione più probabile riguarda il pareggio, dove l’x è fissato a 3.40, mentre i toscani hanno pochissime chances sulla carta di accaparrarsi i tre punti visto che il 2 viene quotato addirittura a 5.50.