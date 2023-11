DIRETTA/ Como FeralpiSalò (risultato finale 2-1): Gabrielloni chiude i conti! (Serie B, 25 novembre 2023)

DIRETTA COMO FERALPISALÒ (RISULTATO 2-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como batte la Feralpisalò per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa iniziano alla grande la partita riuscendo infatti a passare immediatamente in vantaggio al 3′ grazie alla rete messa a segno da Da Cunha, su assist di Cutrone che manca poi il raddoppio così come gli ospiti cercano di riequilibrare la sfida con Parigini e La Mantia. Nel secondo tempo gli ospiti ripartono bene trovando il gol del pareggio subito al 52′ per merito di Compagnon con un altro colpo di testa vincente su suggerimento di Letizia.

Nell’ultima parte dell’incontro il solito Cutrone si vede annullare un gol all’81’ per fallo dello stesso attaccante nei confronti di Bergonzi. I gardesani rimangono in inferiorità numerica dall’85’ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Letizia, colpevole di uno scontro a muso duro con Baselli a cui viene mostrato il rosso sebbene fosse già stato sostituito. I lariani tornano avanti in maniera definitiva al 90’+3′ con il gol siglato da Gabrielloni, liberato da Iovine. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Como di portarsi a quota 24 nella classifica della Serie B mentre la Feralpisalò resta ferma a 7 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

COMO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como FeralpiSalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como FeralpiSalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Como e Feralpisalò è cambiato ed è adesso di 1 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo quest’oggi al Sinigaglia, i verdazzurri, dopo aver rischiato ancora al 48′ per colpa dello scatenato Cutrone, ben disinnescato nella circostanza da Pizzignacco, trovano il gol del pareggio al 52′ per merito di Compagnon di testa capitalizzando il suggerimento dalla sinistra di Letizia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Como e Feralpisalò sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoblu falliscono diverse occasioni per raddoppiare con Iovine e soprattutto con Cutrone. Gli ospiti guidati dal tecnico Zaffaroni replicano mancando un paio di opportunità con Parigini al 43′ e La Mantia al 44′. Fino a questo momento il direttore di gara Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha ammonito rispettivamente Da Cunha al 17′ da una parte e Parigini al 13′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Como e Feralpisalò è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Fabregas partono alla grande riuscendo a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Da Cunha, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli dal suo compagno Cutrone. Ecco le formazioni ufficiali: COMO (3-4-2-1) – Semper; Curto, Barba, Odenthal; Iovine, Baselli, Bellemo, Ioannou; Verdi, Da Cunha; Cutrone, Allenatore: Fabregas. FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Bergonzi, Camporese, Martella; Parigini, Zennaro, Fiordilino, Balestrero, Letizia; Compagnon, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Como Feralpisalò evidenzia due squadre facenti parte dello stesso territorio della Lombardia. Guardando la classifica si nota come si ritrovino rispettivamente al sesto ed ultimo posto. Como che vedrà per la prima volta a scendere in panchina il nuovo tecnico Fabregas. Ci si aspetta tanto dall’ex campione spagnolo che per la prima volta siederà in panchina. Como che fino a questo momento ha collezionato ben 21 punti in classifica in 12 partite, quindi una in meno rispetto alle proprie avversarie.

Un andamento straordinario per la formazione lombarda che potenzialmente potrebbe anche risultare terza nella misura in cui dovesse vincere la sfida di recupero. I gol totali sono 15 mentre quelli subiti 13. Un terzo dei gol realizzati porta la firma dell’ex attaccante del Milan Cutrone. Feralpisalò che si presenta l’ultimo posto della classifica con la difesa più battuta dell’intero campionato. I gol subiti sono al momento 26 mentre quelli realizzati solamente 9, risultando essere, anche qui, il peggior attacco dell’intero campionato. (Marco Genduso)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Como Feralpisalò evidenzia due squadre che si sono ritrovate l’una contro l’altra dal 2013 ad oggi in 5 occasioni. Le partite che andremo ad analizzare sono state tutte giocate tra il 2013 e il 2015 presentando due vittorie a testa e un pareggio nell’ultima sfida. Per la prima volta queste due squadre si affronteranno nel campionato cadetto. Leoni del Garda che riuscirono ad avere la meglio il 24 Febbraio 2013 imponendosi in casa del Como con il risultato di 0-2.

Ad andare in rete Berardocco e Magli. Gara successiva che presentò lo stesso esito con la vittoria da parte della Feralpisalò con il risultato di 1-0. Ad andare in rete Luca Miracoli. Como che riuscì a rifarsi nelle sfide del 2014 ottenendo due successi consecutivi rispettivamente con il risultato di 1-0 e 0-2. Ad andare in rete in queste due partite Altinier, Ganz e Cristiani. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 1-1. Gol di Tantardini e Le Noci, quest’ultimo sul calcio di rigore. (Marco Genduso)

GARDESANI ULTIMI

Como FeralpiSalò, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Match tra due squadre che vivono situazioni ben diverse: i lariani, infatti, occupano la sesta posizione a quota 21 punti ma, nonostante un buon rendimento, hanno optato per il cambio di allenatore da Moreno Longo a Cesc Fabregas. I gardesani, invece, stazionano in ultima posizione con soli sette punti e due pareggi di fila contro Cosenza e Bari.

PROBABILI FORMAZIONI COMO FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Como FeralpiSalò, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per i padroni di casa mister Cesc Fabregas non dovrebbe stravolgere l’assetto visto fino ad oggi: 3-4-2-1 con Barba, Odenthal e Curto in difesa. Gli ospiti di mister Marco Zaffaroni, invece, si affideranno al consueto 3-5-2 con Felici e Martella sulle corsie laterali.

COMO FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como FeralpiSalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria bianco-celeste con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dei Leoni del Garda, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











