Serie A, Diretta Como Genoa, streaming video tv: uno scontro diretto tra due leggende dell'Arsenal in occasione della terza giornata (15 settembre 2025)

DIRETTA COMO GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Cosa dicono i numeri della diretta di Como Genoa? La squadra del lago si presenta come una squadra solida, capace di reggere bene il ritmo della Serie A grazie a una difesa organizzata. I lariani segnano in media poco più di un gol a partita, con un xG attorno a 1,1, segno di un attacco che crea ma non sempre concretizza. La fase difensiva è il punto di forza: appena 1 gol subito di media e un xGA inferiore a 1, che conferma la buona tenuta della retroguardia. Il Genoa, reduce da una stagione convincente, mette in campo numeri leggermente superiori sul piano offensivo.

Circa 1,3 reti segnate a gara e un xG che spesso si avvicina a 1,4, con una maggiore varietà di soluzioni in avanti. In difesa i rossoblù mostrano solidità, con un dato simile al Como (poco più di un gol subito di media), ma concedono qualche occasione in più agli avversari, con un xGA intorno a 1,2. Adesso via al commento live della diretta di Como Genoa, si parte finalmente! COMO (4-2-3-1): Butez Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Nico Paz, J. Rodriguez; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas GENOA (3-4-2-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, A. Martin; Malinovskyi, Ellertsson; L. Colombo. Allenatore: Patrick Vieira (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA COMO GENOA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Como Genoa potete farlo sia su Sky sia su DAZN, in base a dove preferite. Stesso discorso per quanto riguarda la diretta streaming sulle rispettive applicazioni.

COMO GENOA, POSTICIPO DEL LUNEDÌ

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta di misura e vorranno necessariamente riscattarsi in questo match in programma lunedì 15 settembre alle ore 20:45. C riferiamo naturalmente alla diretta Como Genoa, valevole per il terzo turno di campionato di Serie A.

Il Como ha eliminato nel primo turno di Coppa Italia il Sudtirol per 3-1, dando conferma della propria forza anche all’esordio in Serie A con la Lazio. La prima sconfitta è arrivata invece alla seconda giornata contro il Bologna.

D’altro canto il Genoa dopo aver vinto 3-0 col Vicenza, ha praticamente smesso di segnare. In campionato infatti è arrivato prima il pareggio a reti bianche con il Lecce e successivamente il ko per 1-0 contro la Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI COMO GENOA

Il Como si disporrà in campo con il 4-2-3-1. In porta Butez, difeso dal quartetto Vojvoda, Ramon, Kempf e Valle. In mediana spazio a Da Cunha e Perrone con Kuhn, Nico Paz e Rodriguez sulla trequarti. Davanti Douvikas.

Il Genoa si schiererà con lo stesso identico assetto tattico con Leali tra i pali, pacchetto arretrato con Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin mentre Masini e Frendrup saranno i due centrocampisti. Il trio Carboni, Stanciu e Ellertsson supporteranno Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COMO GENOA

Favorito e non di poco il Como a 1.65 rispetto alla quota 5.75 per il Genoa con il pareggio a 3.70. L’Over 2.5 a 2.20, Under 2.5 invece a 1.67.