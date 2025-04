DIRETTA COMO GENOA (RISULTATO 0-0): QUANTE OCCASIONI!

È iniziata la diretta Como Genoa, risultato ancora fermo sullo 0-0 in questo match delle 12:30 di Serie A. Al quarto minuto chance per gli ospiti con Kassa che servita da Norton-Cuffy non trova lo specchio della porta dopo il liscio di Kempf.

Il Como risponde con Ikoné che riceve da Paz e calcia verso la porta, trovando però la deviazione decisiva da parte di Masini. Si fa vedere ancora in avanti la squadra di casa con Goldaniga che di testa non è abbastanza preciso. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA COMO GENOA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Como Genoa che sta per prendere il via è parecchio intrigante anche per la sfida tra i due allenatori: Cesc Fabregas e Patrick Vieira sono stati compagni di squadra nell’Arsenal ma non solo, perché lo spagnolo che all’epoca era un teenager ha di fatto soffiato il posto al già esperto veterano francese, tanto che nell’estate 2005 Vieira, già bandiera dell’Arsenal e caposaldo degli Invincibili del 2003-2004, aveva scelto di lasciare Highbury per trasferirsi alla Juventus, e di seguito all’Inter. Fabregas dunque aveva ereditato la maglia numero 4, resa celebre anche da lui: alla fine saranno 303 partite e 57 gol con l’Arsenal, prima di tornare a Barcellona.

Un incrocio dunque che non si può definire indifferente, e che potrebbe riproporsi tra qualche anno magari per giocarsi qualche trofeo; nel frattempo vedremo come andranno oggi le cose al Sinigaglia, leggiamo insieme le formazioni ufficiali e poi ci potremo realmente concentrare sulla diretta Como Genoa! COMO: Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Da Cunha, Caqueret; Ikoné, Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas. GENOA: Leali; Norton Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Kassa, Thorsby, Ahanor; Ekhator. All. Vieira. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COMO GENOA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il lunch match previsto con la diretta Como Genoa andrà in onda su DAZN. La partita verrà trasmessa in esclusiva da questa piattaforma e quindi la partita sarà proposta in streaming a pagamento tramite l’applicazione, il sito web o il canale Zona Dazn 214 sulle televisioni abilitate.

PER FESTEGGIARE LA SALVEZZA

Inizia domenica 27 aprile 2025 alle ore 12:30 la diretta Como Genoa. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia si tiene uno dei due lunch match programmati per il trentaquattresimo turno di campionato dopo il rinvio di ventiquattro ore dovuto ai funerali di Papa Francesco. I lombardi proveranno a festeggiare la certezza matematica di aver centrato la salvezza insieme con il loro pubblico mentre anche i liguri dovrebbero non aver più timori di poter retrocedere. Entrambe le compagini arrivano dal recupero infrasettimanale di mercoledì.

Una volta ottenuta la permanenza nel massimo campionato, il tecnico dei biancoblu Cesc Fabregas non ha nascosto l’intenzione di voler tentare di chiudere il più in alto possibile la stagione, magari ottenendo un piazzamento nella parte sinistra della classifica e dunque finendo tra le prime dieci della graduatoria. Anche per mister Vieira questo finale di torneo può rappresentare una bella soddisfazione avendo risollevato le sorti di una squadra che si trovava parecchio in difficoltà al momento del suo arrivo in panchina.

COMO GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 4-2-3-1 con Butez, Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle, Perrone, Da Cunha, Ikoné, Paz, Diao e Douvikas dovrebbe essere la scelta più azzeccata per mister Fabregas valutando le probabili formazioni della diretta Como Genoa anche alla luce del bel successo maturato in trasferta contro il Lecce grazie a questo schieramento. Modulo speculare pure per il tecnico Vieira ed i suoi rossoblu che dovrebbero quindi partire dall’inizio del match utilizzando il 4-2-3-1 con Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Zanoli, Vitinha, Miretti e Pinamonti.

DIRETTA COMO GENOA, LE QUOTE

Visto anche il rendimento offerto nelle ultime giornate di campionato, le quote dei bookmakers indicano i padroni di casa come possibili favoriti per la diretta Como Genoa se parliamo dell’esito finale dell’incontro. Secondo ad esempio quanto proposto da Snai, il successo dei lombardi non sarebe pagato oltre l’1.83 mentre i rossoblu dovranno darsi parecchio da fare per avere ragione dei lariani se si guarda anche al segno 2 quotato appunto a 4.40. Più facile che la sfida termini con un pareggio piuttosto che con una vittoria dei liguri e l’x è infine fissato a 3.40.