Diretta Como Giana Erminio/ Streaming video tv: sentito derby lombardo (Serie C)

Como Giana Erminio, diretta dal signor Francesco Luciani, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo il ritorno tra i professionisti, i lariani sono riusciti ad avanzare con tre blocchi distinti di risultati in questo avvio di campionato. Prima due vittorie consecutive all’esordio, quindi un contraccolpo dovuto a due sconfitte di fila contro Monza e Renate. Infine, tre pareggi consecutivi negli ultimi impegni disputati contro Pistoiese, Arezzo e in casa dell’Olbia domenica scorsa. Il Como si è assestato per ora a metà classifica, è invece ultimo in classifica il Giana Erminio, ancora a secco di vittorie e reduce da due sconfitte consecutive contro Alessandria e Pontedera. Con 17 gol subiti il club di Gorgonzola ha la peggior difesa del campionato e si ritrova già staccato di 2 lunghezze dalla Pergolettese penultima.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE COMO GIANA ERMINIO

La diretta tv di Como Giana Erminio non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI COMO GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Como Giana Erminio, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Sinigaglia di Como, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 4-3-3 per il Como allenato da Marco Banchini, in campo con: Facchin; Solini, Toninelli, Bovolon; Iovine, Raggio Garibaldi, Bellemo, Gatto, Loreto; Miracoli, Ganz. 3-5-2 per il Giana Erminio guidato in panchina da Riccardo Maspero, schierato con: Leoni; Perico, Gambaretti, Pirola; Sosio, Remedi, Capano, Piccoli, Pinto; Zulli, Perna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Como Giana Erminio, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella lariana: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 1.70 volte la somma investita, mentre viene offerta a 4.80 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.40 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.15 e under 2.5 quotato 1.60.



