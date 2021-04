Diretta Como Grosseto/ Streaming video tv: capolista favorita (Serie C)

DIRETTA COMO GROSSETO: LA CAPOLISTA VUOLE ALLUNGARE!

Como Grosseto, in diretta dallo stadio Giuseppe Sinigaglia della città lariana alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 11 aprile 2021, si gioca per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C 2020-2021 nel girone A. I riflettori saranno tutti puntati sulla capolista in questa diretta di Como Grosseto: in effetti, per i lariani di mister Gattuso questa partita sembra l’ideale per consolidare il primato.

Il Como arriva dalla vittoria sul campo della Carrarese nella scorsa giornata, con il quale è salito a quota 65 punti in classifica nonostante abbia ancora una partita da recuperare, oggi l’obiettivo è fare un altro importante passo avanti verso il primo posto finale e dunque la promozione.

Di fronte ci sarà il Grosseto che cerca invece un’impresa che farebbe assai comodo ai toscani, in corsa per un posto nei playoff: la squadra di mister Magrini infatti ha 44 punti, arriva dal pareggio casalingo contro la Giana Erminio e non avrà nulla da perdere oggi. Gli ospiti potranno fare la sorpresa in Como Grosseto o tutto andrà come logica imporrebbe?

DIRETTA COMO GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Como Grosseto sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI COMO GROSSETO

Quanto alle probabili formazioni di Como Grosseto, i padroni di casa lariani potrebbero scendere in campo oggi pomeriggio con il seguente modulo 4-2-3-1: Facchin in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Iovine, Crescenzi, Solini e Allievi; in mediana la coppia formata da Arrigoni e Bellemo; in attacco infine il tris Ferrari-Gatto-Cicconi in appoggio alla prima punta, che potrebbe essere Rosseti. Per la difficile trasferta di Como invece gli ospiti del Grosseto potrebbero affidarsi al seguente 4-3-1-2: in porta Chiorra; davanti a lui i quattro difensori Raimo, Polidori, Ciolli e Campeol; a centrocampo il terzetto composto da Piccoli, Vrdoljak e Sersanti; qualche metro più avanti il trequartista Sicurella in appoggio ai due attaccanti Merola e Galligani.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Como Grosseto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di segno X e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Grosseto.



