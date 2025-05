DIRETTA COMO INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Pochi giri di orologio ci separano dalla diretta di Como Inter, ma prima di immergerci nel rettangolo verde vediamo insieme i dati e le statistiche che accompagnano questa partita. Partiamo ovviamente dai padroni di casa, una delle formazioni che corre di più all’interno di questo campionato con 9 km percorsi in media da ogni giocatore. Anche molta diaspora di reti visto che il 54% di giocatori in rosa ha portato almeno una rete per il Como. Mentre passando agli ospiti che oggi potrebbero vincere addirittura uno scudetto, si tratta della squadra che tenta meno dribbling in Europa con solo 0,4 tentati per azione. Mentre spiccano i passaggi che sono 450 quelli completati in media.

Curiosamente nella stagione l’Inter è la squadra che beneficiato di più dai richiami VAR, quasi 18 infatti i punti guadagnati in questo modo. Sarà un fattore anche stasera? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Como Inter, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live, si parte! COMO (4-3-3): 25 Reina; 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt, 28 Smolcic, 41 Alex Valle; 80 Caqueret, 23 Perrone, 33 Da Cunha; 79 Paz, 11 Douvikas, 7 Strefezza. A disposizione: 22 Vigorito, 30 Butez, 2 Kempf, 6 Iovine, 8 Alli, 9 Gabrielloni, 10 Cutrone, 15 Jack, 16 Fadera, 18 Moreno, 19 Ikoné, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 90 Azon. Allenatore: Cesc Fabregas. INTER (3-4-2-1): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 32 Dimarco; 11 Correa, 59 Zalewski; 99 Taremi. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 48 Re Cecconi, 51 Alexiou, 53 Topalovic, 95 Bastoni. Allenatore: Massimiliano Farris. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA COMO INTER, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Como Inter, l’unica possibilità sarà quella di collegarvi a DAZN, a cui però dovrete essere abbonati. La diretta streaming video invece è visibile su smartphone, tablet o computer sempre su DAZN.

PADRONI DI CASA SENZA OBIETTIVI

Una sfida tutta lombarda che potrebbe addirittura valere lo Scudetto. La diretta Como Inter, in programma venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20:45, non ha più valore di classifica per i comaschi mentre per i meneghini rappresenta l’ultima speranza per il Tricolore.

Infatti l’Inter è a -1 dal Napoli capolista, impegnato nella sfida casalinga contro il Napoli. Se i partenopei dovessero mancare l’appuntamento con la vittoria, i nerazzurri potrebbero laurearsi campioni d’Italia grazie ad una vittoria. In ogni caso, il destino non è più nelle mani dei meneghini.

Se invece il Napoli dovesse perdere contro i sardi e l’Inter pareggiare, allora ci sarà il clamoroso spareggio che si disputerà lunedì 26 maggio con sede San Siro. Un’eventualità complicata, ma aritmeticamente ancora possibile.

LE PROBABILI FORMAZIONI COMO INTER

Il Como scenderà in campo con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Butez, difeso da Van Der Brempt, Jack, Kempf e Moreno. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Perrone e Caqueret con Strefezza, Nico Paz e Da Cunha dietro a Douvikas.

L’Inter risponde con il consueto 3-5-2 di Simone Inzaghi. In porta Sommer, protetto dal terzetto composto da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Agiranno da esterni Darmian e Dimaroc con Calhanoglu, Asllani e Zalewski a centrocampo. Davanti Taremi-Correa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COMO INTER

La squadra favorita è l’Inter, data a 1.67 contro i 4.75 per il Como. Il pareggio invece è offerto dai bookmakers a 4.20. Gol a 1.7, No Gol a 2.10.