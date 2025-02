DIRETTA COMO JUVENTUS (RISULTATO 1-1): A SEGNO I DUE NUOVI BOMBER!

Al 35’ la Juventus passa in vantaggio grazie a Kolo Muani, letale nell’uno contro uno con Dossena, che non riesce a chiudergli lo specchio della porta. Tuttavia, i bianconeri non mantengono il vantaggio fino all’intervallo: al 45’, un errore di Koopmeiners porta al pareggio. Cutrone pennella un cross preciso sul secondo palo, dove Diao, lasciato colpevolmente solo, insacca di testa. Si va al riposo sull’1-1, con entrambe le squadre in gol grazie ai bomber arrivati nel mercato di gennaio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA COMO JUVENTUS (RISULTATO 0-0): GRANDE SALVATAGGIO SU NICO PAZ

Al 6’ il Como si rende pericoloso con un cross insidioso di Cutrone, neutralizzato da Weah. Al 9’ Diao interviene provvidenzialmente su Weah, impedendogli di involarsi in campo aperto. All’11’ Di Gregorio si supera su Nico Paz, respingendo una girata diretta all’angolino. Al 23’ Da Cunha prova la soluzione da oltre trenta metri su punizione, costringendo il portiere del Monza a deviare in angolo. (agg. di Fabio Belli)

LE INFO STREAMING, VIDEO, TV PER DOVE E COME VEDERE LA DIRETTA COMO JUVENTUS

E’ possibile seguire la diretta Como Juventus in diversi modi ovvero possedendo un’iscrizione a Dazn, oppure a Sky o a Now. La partita sarà dunque trasmessa in streaming attraverso le rispettive app come Now Tv e Sky Go mentre in televisione sarà visibile sul canale Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e anche su Sky Sport 251.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente siamo arrivati alla diretta Como Juventus: continuano a essere particolarmente curiose le statistiche della Vecchia Signora, una squadra che nel corso di questa stagione ha sì limitato le sconfitte ma anche vinto pochissime partite. In totale, contando anche Supercoppa e Champions League, la Juventus ha fin qui giocato 32 partite: il dato positivo ci dice che ne ha perse soltanto 4 (di cui però due in casa), ma quello negativo riguarda le vittorie che sono state appena 12, vale a dire poco più di una ogni tre gare che è davvero una miseria, anche nel girone di Champions League dove ci sono appena tre successi pur considerando che le avversarie non erano impossibili.

Naturalmente si tratta di un passo con il quale i campionati non si vincono: abbiamo già citato la Juventus 2011-2012, ma quella squadra da imbattuta (e questa non lo è più dopo il ko di Napoli) aveva comunque vinto 23 partite su 38… ora comunque mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali, perché la diretta Como Juventus prende il via! COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All.: Fabregas. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All.: Thiago Motta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COMO JUVENTUS, I LOMBARDI SONO ANCORA A RISCHIO

E’ prevista alle 20:45 di venerdì 7 febbraio 2025 la diretta Como Juventus. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia i lombardi tenteranno di ottenere nuovi preziosi punti in chiave salvezza mentre i piemontesi cercheranno a loro volta di migliorare la propria classifica continuando a scalare posizioni per un piazzamento nelle coppe europee. I padroni di casa, con i loro ventidue punti in quindicesima posizione solitaria, arrivano da due sconfitte rimediate contro avversari di ben più alto calibro come l’Atalanta e poi il Bologna nell’ultima giornata di campionato disputata. La zona retrocessione dista appena due lunghezze ed eventuali nuovi KO potrebbero inguaiare i Lariani.

La Juventus nell’anticipo serale lotta invece ancora per arrivare il più in alto possibile nella stagione che si sta disputando nonostante un andamento non proprio brillante sia in campionato che non. Le scelte effettuate dal tecnico Thiago Motta vengono messe in discussione partita dopo partita nonostante non possa contare su diversi elementi da tempo quasi immemore. I quaranta punti sin qui ottenuti e la sesta posizione fanno in ogni caso storcere il naso a dirigenza e tifosi che, ovviamente, vorrebbero vedere la Vecchia Signora di nuovo in Champions League anche nell’annata 2025/2026. Dopo il poker interno rifilato all’Empoli, la Juve vuole conoscere nient’altro che vittorie nel prossimo futuro.

DIRETTA COMO JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Rinunciando allo squalificato Fadera ed ai soliti infortunati Kempf, Moreno, Sergi Roberto, Van der Brempt e Vojvoda, le probabili formazioni della diretta Como Juventus disegnano un 4-2-3-1 con Butez, Smolcic, Goldaniga, Dossena, Perrone, Valle, Caqueret, Diao, Paz, Strefezza e Cutrone per i padroni di casa del tecnico Fabregas. Orfani sempre degli indisponibili Bremer, Cabal, Cambiaso, Kalulu e Milik, mister Motta potrebbe decidere di schierare i bianconeri affidandosi al modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio, Weah, Renato Veiga, Gatti, Savona, Koopmeiners, Locatelli, Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz e Kolo Muani.

DIRETTA COMO JUVENTUS, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers per la diretta Como Juventus ci lasciano pensare ad una partita abbastanza equilibrata nel suo pronostico. Stando per esempio a quanto pagato da Sisal, è vero che i bianconeri sarebbero virtualmente favoriti visto il 2 quotato a 2.00 ma le probabilità di successo dei lombardi non sono poi così scarse. L’1, e dunque la vittoria dei padroni di casa, è fissato a 3.75 e neanche il pareggio rimane un’opzione da escludere a priori con l’x indicato a 3.25.