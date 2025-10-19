Diretta Como Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la settima giornata di Serie A.

DIRETTA COMO JUVENTUS (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Inizia la diretta Como Juventus, è anche una bella sfida tra Cesc Fabregas e Igor Tudor che per la prima volta sono avversari come allenatori, ma a dire il vero con i rispettivi club non si sono mai incrociati, anche per la differenza di età. La Juventus di Tudor ha incrociato l’Arsenal nel 2001-2002, ma Fabregas aveva 15 anni e stava completando il percorso nelle giovanili del Barcellona; arrivato a essere titolare nel 2005-2006, ha fatto gol e assist (all’ex Thierry Henry) nel 2-0 con cui i Gunners hanno battuto i bianconeri nell’andata dei quarti di Champions League (per poi volare in semifinale), ma Tudor aveva già lasciato la Vecchia Signora.

Era accaduto nel gennaio 2005 per disputare un anno e mezzo con il Siena; oggi dunque sarà un match particolare oltre naturalmente all’interesse per la partita in sé, a proposito di allenatori leggiamo subito le loro scelte con le probabili formazioni perché la diretta Como Juventus è dietro l’angolo! COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, A. Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Morata, Nico Paz. Allenatore: Cesc Fabregas JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; K. Thuram, Locatelli; F. Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COMO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

Per la diretta Como Juventus in tv vi dovrete rivolgere, qualora abbonati, a DAZN1 al numero 214 del decoder, con la diretta streaming video sarà sempre DAZN a garantire la visione.

COMO JUVENTUS: A TUTTI GLI EFFETTI UN BIG MATCH!

Cosa dire della diretta Como Juventus? Possiamo catalogarlo a tutti gli effetti come un big match: alle ore 12:30 di domenica 19 ottobre 2025 ecco la partita del Sinigaglia per la settima giornata di Serie A 2025-2026, di rientro dalla sosta Igor Tudor rischia parecchio sul campo dei lariani, che confermano le loro premesse.

Due settimane fa il Como ha pareggiato a Bergamo, contro l’Atalanta; rispetto allo scorso anno ha un solo punto in più, ma è sempre più consapevolezza di quello che può fare e dà sicuramente l’idea di poter crescere ancora di più, essendo squadra giovane e di talento che soprattutto in casa può fare paura alle big.

A questo possiamo aggiungere che la Juventus è in calo: non ha ancora perso, ma sembra rivivere lo stesso film dello scorso anno con tanti pareggi che gradualmente la allontanano dalla vetta, un gioco che latita (si è visto anche contro il Milan) e poche certezze a livello di formazione titolare fissa.

Proprio questo è l’argomento delle nostre prossime righe, perché adesso la diretta Como Juventus è vicina e noi dobbiamo ancora provare a ipotizzare in che modo i due allenatori metteranno le loro squadre sul terreno di gioco del Sinigaglia, prendiamoci quindi del tempo per fare queste valutazioni.

COMO JUVENTUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Qualche assenza in casa lariana c’è, ma tutto sommato per la diretta Como Juventus Fabregas può schierare un 4-2-3-1 di qualità. Spicca la presenza del grande ex Morata, che però in attacco parte alle spalle di Douvikas; testa a testa anche sulla destra con Posch davanti a Smolcic, sulla trequarti invece l’esterno sinistro lo farà uno tra Kuhn e Baturina con Nico Paz in posizione centrale, e Vojvoda che si prende la corsia destra. Andando poi in mezzo, la coppia sarà formata da Da Cunha e Perrone; Diego Carlos e Ramon i centrali a protezione di Butez, mentre Alex Valle come sempre sarà il terzino sulla mancina.

La Juventus come noto ha perso anche Bremer, e ancora Cabal: in difesa Rugani è ampiamente favorito per giocare con Gatti e Kelly (con Di Gregorio portiere) a meno che arretri Kalulu mandando Joao Mario su una delle due corsie (Cambiaso o McKennie sull’altra), in mezzo al campo ha pienamente recuperato Khéphren Thuram che dunque farà reparto con Locatelli e poi tutto un rebus davanti, per ora Francisco Conceiçao e Yildiz restano gli uomini più brillanti e non possono rimanere fuori, David favorito su Vlahovic come centravanti ma ci sono ovviamente dubbi sulla gestione di Openda e Zhegrova, soprattutto il kosovaro, dunque vedremo.

PRONOSTICO E QUOTE COMO JUVENTUS

Leggendo brevemente le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Como Juventus possiamo vedere come i bianconeri godano del favore del pronostico per il fatto che il segno 2 abbia un valore che equivale a 2,35 quanto messo sul piatto, ma in realtà è partita da tripla: il segno 1 per il successo del Como porta in dote una vincita pari a 2,75 volte la posta in palio, mentre l’eventualità del pareggio regolata dal segno X permetterebbe un guadagno corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata.