Diretta Como Juventus U23/ Streaming video tv: impegno ostico per i lariani (Serie C)

Como Juventus U23 viene diretta dal signor Gino Garofalo, e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 3 febbraio: sfida affascinante per la 22^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. I lariani, una settimana dopo aver coronato l’inseguimento al Renate con la vittoria nella sfida diretta, hanno perso il primo posto nella classifica del girone A perdendo sul campo della Pistoiese: un ko inatteso dopo una grande striscia, dunque il sentimento che animerà la squadra lombarda sarà quello della rivalsa sapendo che la promozione diretta è ampiamente alla portata.

Sogna in grande anche la Juventus U23, che chiaramente ha altri obiettivi di fondo ma intanto si è presa il quinto posto nella graduatoria, battendo la Giana Erminio in casa e confermando di essere una squadra da playoff che potrebbe anche sognare l’accesso in Serie B, anche se non vi potrebbe comunque giocare. Ora però è arrivato il momento di analizzare meglio i temi legati alla diretta di Como Juventus U23: mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo dunque a leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori, valutando le probabili formazioni qui al Sinigaglia.

La diretta tv di Como Juventus U23 non è stata selezionata per essere trasmessa sui canali della televisione satellitare, grande novità della stagione in Serie C. Per questo motivo l’appuntamento con le immagini della partita resta quello del portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza divisione tramite il servizio di diretta streaming video. Potrete scegliere se abbonarvi stagionalmente al sito oppure acquistare di volta in volta il singolo match, ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

Giacomo Gattuso deve fare i conti con la squalifica di Solini: in difesa, insieme a Luca Crescenzi e Dkidak, potrebbe quindi giocare Bertoncini che si piazzerebbe a protezione di Facchin. Sugli esterni di centrocampo Iovine e Cicconi sono sempre favoriti, ma attenzione a De Nuzzo per la sinistra; in mezzo scalpita soprattutto H’Maidat che può sostituire Arrigoni o Bellemo per naturale turnover, allo stesso modo Franco Ferrari insidia la maglia di Gabrielloni come prima punta e Daniëls se la gioca con Peli e Massimiliano Gatto per l’esterno del tridente. Lamberto Zauli ha già fatto esordire Marley Aké, ma potrebbe dargli la prima da titolare: con lui lo schema potrebbe cambiare in un 3-4-3, avanzando e allargando anche Abdoulaye Dabo e aprendo al ballottaggio tra Andrea Brighenti (doppietta domenica) e Alejandro Marqués per il ruolo di prima punta. Fagioli e Rafia fanno ormai parte della prima squadra: in mezzo Filippo Ranocchia e Peeters sono favoriti su Leone, in difesa invece Filippo Delli Carri può tornare titolare al fianco di Alcibiade e Capellini, con Nocchi tra i pali.

