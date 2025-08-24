Diretta Como Lazio, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Sinigaglia per la prima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA COMO LAZIO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Sembra un sfida dal basso valore storico quello della diretta di Como Lazio, ma non è esattamente cosi, anzi. La partita che tra pochi minuti andremo a commentare è una delle più interessanti sotto questo punto di vista perché è stata giocata per un totale di 19 incontri, anche se la maggior parte giocata negli anni novanta quando la Lazio era in una situazione sportiva molto più rosea. Ma nonostante questo, abbiamo comunque un vasto campione storico da analizzare in maniera tale da capire chi sotto questo punto di vista potrebbe avere la meglio. Abbiamo la bellezza di 14 vittorie biancocelesti a fronte invece delle 5 vittorie della squadra lombarda, ma abbiamo anche 10 pareggi il che ci farebbe propendere proprio per questo risultato alla fine dei minuti regolamentari.

Adesso invece possiamo passare al momento in cui inizierà il commento live di questa sfida, quindi non cambiate pagina ma anzi aggiornatela perché tra poco parleremo live della diretta di Como Lazio. COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono varie opzioni per poter seguire la diretta Como Lazio a partire da un abbonamento per il servizio streaming garantito da Now TV. Discorso analogo pure per coloro i quali si sono iscritti a DAZN ed hanno scaricato l’applicazione mentre gli abbonati a Sky potranno usare Sky Go. In alternativa l’appuntamento in televisione è sul canale Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.

COMO LAZIO, SECONDO IMPEGNO PER I LARIANI

Si va in campo domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30 per la diretta Como Lazio. Presso lo Stadio Sinigaglia la compagine di casa avrà modo di esordire in Serie A dopo aver superato il Sudtirol nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026. Prima di affrontare il Sassuolo nel turno successivo, ci sono diverse gare di campionato da disputare.

Il tecnico Cesc Fabregas, dopo una prima staigone brillante alla guida della prima squadra, è rimasto coi biancoblu nonostante il corteggiamento di altri club. Sia i tedeschi del Bayer Leverkusen, al fine di sostituire Xabi Alonso, che l’Inter, dovendo rimpiazzare Simone Inzaghi, avevano infatti provato a tesserarlo incassando una risposta negativo da parte dello spagnolo, deciso a proseguire il suo percorso nella società di cui possiede pure delle quote.

Il calciomercato estivo ha permesso ai lombardi di aggiungere qualcosa di importante al proprio organico nonostante le voci riguardanti possibili nuove uscite come quella di Nico Paz. Chi non può contare su nuovi rinforzi è invece il collega Maurizio Sarri, tornato sulla panchina che aveva lasciato nella seconda parte della stagione precedente.

Il tecnico toscano ha dovuto ricostruire la formazione da impiegare nella nuova annata facendo affidamento soltanto sui giocatori già presenti in rosa visto che la società ha deciso di non intervenire dopo il blocco imposto dalla Covisoc. Anche mister Sarri ha in ogni caso vogli di ricominciare e di fare bene con una squadra che non era riuscito a portare dove voleva.

DIRETTA COMO LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Lazio ci fanno capire quanto i padroni di casa si stiano rinnovando rispetto a quanto ammirato nella passata stagione. Il tecnico Cesc Fabregas dovrebbe decidere di impiegare il modulo 4-2-3-1 con Butez in porta e Vojvoda, Ramon, Kempf e Valle davanti, Baturina e Caqueret nel mezzo, Paz, Kuhn e Diao sulla trequarti dietro il nuovo centravanti Alvaro Morata. Per i suoi biancocelesti il mister Maurizio Sarri dovrebbe invece optare per il suo classico 4-3-3 impiegando Provedel tra i pali, Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares nelle retrovie, Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru a centrocampo, Isaksen, Castellanos e Zaccagni a comporre il reparto più avanzato.

DIRETTA COMO LAZIO, LE QUOTE

La diretta Como Lazio si prospetta abbastanza equilibrata se si analizzano le quote delle agenzie di scommesse fornite per l’esito finale di questo incontro. Secondo per esempio Snai, i lariani potranno avere qualche chance in più di raggiungere la vittoria riseptto ai capitolini con i segni 1 e 2 rispettivamente pagati a 2.35 ed a 2.90. Il pareggio rappresenta invece un’alternativa poco o meno probabile in confronto agli altri due punteggio ed è per questa ragione che il segno x è quotato a 3.30.