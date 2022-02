Diretta/ Como Lecce streaming video tv: salentini in vetta (Serie B)

DIRETTA COMO LECCE: IMPEGNO DURO PER LA CAPOLISTA!

Como Lecce, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. I salentini si presentano alla trasferta di Como dopo aver coronato la loro lunga rincorsa alla vetta, la vittoria nel recupero contro il Vicenza, la terza consecutiva, ha permesso al Lecce di sorpassare il Pisa in testa alla classifica e di candidarsi prepotentemente per un posto per la Serie A.

Il Como resta a metà classifica per il momento, l’ultimo pareggio contro il Crotone ha assestato i lariani esattamente a -6 dai play off e a +6 dai play out, anche se manca qualcosa dal punto di vista della continuità per puntare davvero in alto. All’andata le due squadre hanno pareggiato 1-1 allo stadio Via del Mare, mentre le due squadre non si affrontano a Como dal 7 ottobre 2012 in Lega Pro, anche in quel caso finì con un pareggio col punteggio di 2-2.

DIRETTA COMO LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Lecce sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI COMO LECCE

Le probabili formazioni della diretta Como Lecce, match che andrà in scena al Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Facchin; Bovolon, Solini, Varnier, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Ioannou; Cerri, La Gumina. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Sinigaglia di Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

