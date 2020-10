Diretta/ Como Lecco (Serie C) streaming video tv: grande derby ad alta quota!

DIRETTA COMO LECCO: DERBY SPETTACOLARE!

Como Lecco, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 17.30, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A, presso lo stadio Sinigaglia di Como. Derby del Lario con le due squadre lanciatissime in avvio, Como ancora a punteggio pieno dopo due impegni, il Lecco vincendo 2-1 contro l’Alessandria nel turno infrasettimanale si è addirittura preso la testa della classifica, a braccetto con la Carrarese. Il lavoro di D’Agostino sta producendo frutti importanti per i blucelesti, ma il Como ha offerto un’impressione sicuramente convincente in avvio di stagione, vincendo contro Renate e Pistoiese. Un avvio importante per entrambe le compagini che ora andrà confermato in questo scontro diretto che sembra avere tutti i crismi per essere il big match della domenica nel girone A di Serie C.

DIRETTA COMO LECCO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Como Lecco, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI COMO LECCO

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Como e Lecco. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Banchini con un 3-4-3: Facchin; Bovolon, Crescenzi, Toninelli; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Dridak; Bansal, Gabbrielloni, Gatto. Gli ospiti guidati in panchina da Gaetano D’Agostino affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Bertinato, Marzorati, Malgrati, Capoferri; Celjak, Marotta, Bolzoni, Purro; Iocolano; Mangni, Mastroianni.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Como Lecco grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,40, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,00 la posta scommessa.



