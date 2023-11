DIRETTA COMO LECCO/ Video streaming tv: derby “al ribasso”in epoca recente (28 novembre 2023)

DIRETTA COMO LECCO: I TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Como Lecco, possiamo ricordare la storia recente di questo storico derby che negli ultimi decenni ha vissuto in realtà momenti difficili, come quando le due formazioni erano entrambe in Serie D (e parliamo del 2019, mica tanto tempo fa). Per trovare gli ultimi dieci precedenti dobbiamo coprire un arco temporale che va dal 1999 fino al 2021, quasi sempre in Serie C ad eccezione appunto dell’incrocio nella Poule Scudetto Serie D del 2019: il bilancio è favorevole al Como, che ha raccolto cinque vittorie più due pareggi, a fronte di tre successi per il Lecco, che tuttavia non perde dall’ormai lontano 9 maggio 2010, quando il Como si impose per 2-0 allo stadio Sinigaglia.

Video/ Cremonese Lecco (1-0) gol e highlights: decide Castagnetti nel primo tempo (Serie B, 25 novembre 2023)

Da allora sono state giocate altre quattro partite, le prime due sono terminate in pareggio e infine sono arrivati due successi per il Lecco, che ha così migliorato di molto una statistica prima pessima contro i cugini. Per la precisione, il Lecco ha vinto entrambe le partite della Serie C 2020-2021, tra l’altro in maniera perentoria, cioè con uno 0-3 esterno all’andata domenica 11 ottobre 2020 a Como e poi con un 4-0 casalingo nel match di ritorno, giocato domenica 7 febbraio 2021 a Lecco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Como Feralpisalò (2-1) gol e highlights: la risolve Gabrielloni! (Serie B, 25 novembre 2023)

DIRETTA COMO LECCO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Como Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport, naturalmente su abbonamento. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Lecco in streaming video attraverso l’applicazione o il sito di Sky Go, inoltre l’incontro sarà visibile anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

COMO LECCO: DERBY SENTITISSIMO!

Como Lecco, in diretta dallo stadio Giuseppe Sinigaglia alle ore 18.30 di stasera, martedì 28 novembre 2023, si gioca come recupero della terza giornata di Serie B ed è l’attesissimo derby tra le squadre di queste due città, accomunate dallo stesso meraviglioso lago ma divise da una rivalità non solo calcistica. La diretta di Como Lecco diventa ancora più speciale per svariati motivi: da decenni non si giocava in Serie B, considerando che il Lecco mancava da mezzo secolo dal campionato cadetto; inoltre la partita purtroppo è slittata di circa tre mesi rispetto alla data di fine agosto nella quale si sarebbe dovuta disputare se il Lecco non avesse vissuto un’estate tormentata dai problemi, in verità di natura burocratica, legati allo stadio che misero addirittura a rischio la meritata promozione sul campo.

DIRETTA/ Cremonese Lecco (risultato finale 1-0): palo di Sernicola! (Serie B, 25 novembre 2023)

Oggi possiamo dire che il Como può fare sogni di gloria: qualora dovesse vincere contro i cugini si porterebbe infatti solitario al terzo posto. L’esonero di Moreno Longo resta discutibile, ma Cesc Fabregas ha debuttato vincendo contro la Feralpisalò ed un eventuale bis lancerebbe il Como ad altezze alle quali si può e si deve sognare in grande. Attenzione però al Lecco, che in classifica è assai più dietro ma, dopo un difficile impatto con la categoria, sembra avere finalmente ingranato la giusta marcia. La sconfitta di misura contro la Cremonese ha spezzato una buona serie di risultati utili per la squadra di Emiliano Bonazzoli, che però adesso è sicuramente ben più competitiva. C’è poi il fascino del derby a rendere tutto speciale: cosa ci dirà la diretta di Como Lecco?

PROBABILI FORMAZIONI COMO LECCO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Como Lecco. Cesc Fabregas, nella sua seconda uscita come allenatore del Como, potrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1 e questi undici titolari: Semper in porta, protetto dalla difesa a tre composta da Curto, Odenthal e Barba; linea a quattro invece a centrocampo, con Iovine, Baselli, Bellemo e Ioannou; infine, il reparto offensivo del Como potrebbe prevedere Da Cunha e Verdi sulla trequarti, a supporto del centravanti Cutrone.

I cugini del Lecco potrebbero rispondere invece con un modulo 4-3-3, nel quale l’allenatore Emiliano Bonazzoli potrebbe dare spazio ai seguenti undici titolari: Saracco in porta; la difesa a quattro con Degli Innocenti, Celjak, Bianconi e Caporale da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Crociata, Sersanti e Ionita; infine, indichiamo nel tridente d’attacco del Lecco come possibili titolari Lepore, Novakovich come centravanti e Buso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Como Lecco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,90 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera fosse il Lecco a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA