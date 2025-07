Diretta Como Lille streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole che si gioca al Sinigaglia.

DIRETTA COMO LILLE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Como Lille, che rappresenta come detto la prima amichevole estiva della squadra lariana e, per quanto possa contare a metà luglio, un primo test per verificare le ambizioni di una società che vuole arrivare subito in Europa. Il Lille dal canto suo è società che, come detto, nel corso degli ultimi anni ha lanciato parecchi calciatori che si sono poi affermati: forse l’esempio più eclatante rimane Eden Hazard che ha vinto la Ligue 1 sotto la guida di Rudi Garcia, in quella squadra giocava anche Gervinho che poi ha fatto bene alla Roma ed è passato anche dal Parma.

Calciomercato Como News/ Fadera piace in Serie A, in porta arriva il giovane Menke (17 luglio 2025)

Più avanti abbiamo avuto i casi di Nicolas Pépé, a dire il vero persosi per strada una volta trasferito all’Arsenal, e i già citati Victor Osimhen – scudetto e titolo di capocannoniere della Serie A con il Napoli – e Mike Maignan, ma anche Rafael Leao fino ad arrivare a Jonathan David, che la prossima stagione giocherà con la Juventus. I prossimi potrebbero essere il portiere Nogie Chevalier e l’esterno Edon Zhegrova, questo lo vedremo ma intanto sarà interessantissimo scoprire cosa succederà in questa amichevole del Sinigaglia, mettiamoci comodi perché la diretta Como Lille sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Serie A News/ Luan Patrick lascia Verona, Oristanio diviso tra Torino e Parma (10 luglio 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA COMO LILLE IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà a disposizione una diretta Como Lille, ma la partita amichevole di oggi sarà comunque fornita a tutti gli abbonati DAZN, dunque in diretta streaming video.

SUBITO TEST DI LUSSO PER FABREGAS!

La diretta Como Lille infiamma subito la grande estate del calcio italiano: pronti via, alle ore 19:30 di venerdì 18 luglio lo stadio Sinigaglia è pronto a eruttare per la prima uscita del nuovo Como, sempre affidato a Cesc Fabregas e con le grandi ambizioni già confermate nel corso della passata stagione, quando è tornato in Serie A dopo 22 anni.

Calciomercato Como News/ In difesa nuova ide Sanchez, Rongier o Perrone per il centrocampo (9 luglio 2025)

Come sappiamo la proprietà del Como ha grandi capacità economiche, lo ha confermato nelle prime settimane di calciomercato e sono in molti a pensare che possa addirittura lottare per l’Europa; finalmente arriva la prova del campo, anche se è solo un’amichevole.

Sarà però un test molto intrigante, perché di fronte c’è il Lille: una delle poche squadre ad aver spezzato il recente dominio del Psg, formazione che a proposito di Europa ha giocato la Champions League lo scorso anno e dalla quale sono usciti tanti talenti che hanno fatto fortuna anche in Serie A, da Mike Maignan e Victor Osimhen al nuovo arrivato Jonathan David.

Dunque la diretta Como Lille è sì una partita che conta poco dal punto di vista del risultato, ma che andrà approcciata nella maniera migliore; proviamo a farlo anche noi nel poco tempo che ci rimane a disposizione, con una breve analisi sulle probabili formazioni qui al Sinigaglia.

PROBABILI FORMAZIONI COMO LILLE

Ancora da definire la squadra che giocherà la diretta Como Lille, tra chi si aggregherà in seguito e chi è ancora in ritardo di condizione. Il portiere dovrebbe essere Butez; al centro della difesa potremmo ipotizzare una coppia formata da Fellipe Jack e Goldaniga, con i due terzini che sarebbero Van der Brempt e Alex Valle. A centrocampo Caqueret, Da Cunha e Engelhardt sono forse i tre favoriti, giocheranno naturalmente in due con il 4-2-3-1 e allora anche Braunoder e Mazzitelli potrebbero essere impiegati; le cose si fanno poi interessanti andando a parlare della trequarti.

Nico Paz arriverà dopo, Dele Alli è ancora out ma c’è il nuovo acquisto Baturina: possibile e probabile che sia lui a operare in posizione centrale, con Assane Diao che eventualmente sarebbe impiegato a sinistra qualora dovesse dare concrete risposte sul piano fisico. In alternativa ci sarebbe Jasim o magari Fadera, il cui futuro rimane incerto; a destra staffetta tra Addai e Kuhn, quest’ultimo uno dei volti più attesi nel nuovo Como e che potrebbe fare una grande stagione. Davanti, aspettando Douvikas, il favorito per prendersi la maglia da titolare in questa amichevole è forse lo spagnolo Ivan Azon.