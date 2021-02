Diretta Como Lucchese/ Streaming video tv: un testa-coda scontato? (Serie C)

DIRETTA COMO LUCCHESE: I LARIANI NON POSSONO SBAGLIARE

Como Lucchese verrà diretta dal signor Daniele Virgilio, e va in scena alle ore 12:30 di domenica 14 febbraio: si tratta dunque di uno dei lunch match nella 24^ giornata di Serie C 2020-2021, e rappresenta anche il testa-coda del girone A. I lariani sono rimasti in testa al campionato nonostante il pesantissimo ko di Lecco, un poker che fa ancora più male pensando alla rivalità esistente tra le due piazze; sono stati ripresi dal Renate e proseguono lo splendido duello per la promozione diretta, dovendo stare attenti a non far avvicinare le avversarie che arrivano alle loro spalle.

Anche in questo senso la partita di oggi non si può sbagliare: la Lucchese ha battuto un colpo pareggiando contro la Pro Vercelli al Porta Elisa, ha ripreso il Livorno ma rimane comunque ultima in classifica, e dovrà impegnarsi ben più di così per evitare una retrocessione che al momento appare segnata. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Como Lucchese; aspettando che la partita del Sinigaglia cominci proviamo anche a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre in campo le loro squadre, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA COMO LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Lucchese è una di quelle che per questa giornata di Serie C sono trasmesse sulla televisione satellitare: è la grande novità della stagione per quanto riguarda il campionato di terza divisione, e in questo caso il canale cui fare riferimento è Sky Sport 252. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COMO LUCCHESE

Giacomo Gattuso approccia Como Lucchese pensando a qualche cambio di formazione: Franco Ferrari è in ballottaggio con Gabrielloni per il ruolo di prima punta, Daniels e Koffi sperano di avere una possibilità sugli esterni ma devono vincere la concorrenza di Terrani e Massimiliano Gatto. Arrigoni potrebbe trovare spazio in mezzo, per Bellemo e affiancando H’Maidat; Iovine e Cicconi saranno confermati come laterali di centrocampo, così come una difesa nella quale Dkidak, Solini e Luca Crescenzi si posizionano a protezione del portiere Facchin. Sarà un 4-4-2 quello della Lucchese di Giovanni Lopez, senza lo squalificato Solcia: Meucci scala a destra e Dalla Bernardina gioca al centro della difesa con Panariello, a sinistra ci sarà Eros Pellegrini mentre Biggeri starà tra i pali. A centrocampo ecco il tandem formato da Adamoli e Caccetta (favorito su Zennari), Nannelli e Panati sono nuovamente i candidati per agire come laterali in mediana mentre davanti Flavio Bianchi è sicuro del posto, a fargli compagnia sarà uno tra Marcheggiani e Tomi Petrovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Como Lucchese possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 1,53 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 6,00 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 3,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



