DIRETTA/ Como Modena video streaming tv: che battaglie ad inizio millennio!

DIRETTA COMO MODENA: I TESTA A TESTA

È interessante leggere i testa a testa di Como Modena, perché questa partita ha una buona tradizione: tra i precedenti illustri possiamo citare il biennio 2001-2003, perché entrambe le squadre in maniera quasi incredibile erano riuscite a centrare una doppia promozione partendo dal girone A di Serie C1 e ritrovandosi in Serie A. I primi incroci risalgono addirittura agli anni Trenta; in epoca recente dobbiamo invece partire dal 1995-1996, e considerando questo quadro parliamo di 19 partite in cui il Como ha ottenuto 6 vittorie a fronte dei 4 successi del Modena (che però all’andata ha vinto 5-1 al Braglia), dunque dominano i pareggi che sono ben 9.

I lariani non vincono al Sinigaglia contro i canarini dal marzo 2002, vendicando lo 0-3 del match di andata con il gol di Carlo Taldo; l’ultima vittoria che il Modena ha centrato in questo stadio è invece del settembre 1999, eravamo nel girone A di Serie C1 e la squadra gialloblu, allenata da Sergio Santarini, aveva vinto con un roboante 3-0 grazie ai gol di Alessandro Arricca, Girolamo Bizzarri e Andrea Checchini. Da segnalare che Como e Modena si ritrovano oggi, al Sinigaglia, dopo sette anni e mezzo: sarà piuttosto interessante scoprire come andranno le cose in questa partita molto interessante… (agg. di Claudio Franceschini)

COMO MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Como Modena, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Emiliani a caccia di una scossa dopo la doppia sconfitta subita nel giro di 5 giorni contro la Reggina e nel turno infrasettimanale in casa contro l’Ascoli, battute d’arresto che hanno complicato il cammino della squadra di Tesser verso i play off.

Il Como è invece reduce da 4 risultati utili consecutivi, dopo la sconfitta contro il Frosinone sono arrivati tre pareggi, l’ultimo sul campo del Perugia, e una vittoria interna contro il Cosenza, risultati che mantengono al momento i lariani a +3 dalla zona play out. All’andata goleada del Modena ai danni del Como con vittoria dei Canarini col punteggio di 5-1, mentre il 31 ottobre 2015 è terminato 1-1 l’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei lariani.

PROBABILI FORMAZIONI COMO MODENA

Le probabili formazioni della diretta Como Modena, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gomis, Odenthal, Scaglia, Binks, Iovine, Bellemo, Arrigoni, Ioannou, Blanco, Gabrielloni, Mancuso. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno, Oukhadda, Pergreffi, Silvestri, Ponsim Poli, Gerli, Magnino, Tremolada, Strizzolo, Falcinelli.

COMO MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

