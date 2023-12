DIRETTA/ Como Modena video streaming tv: ci sono pochi precedenti recenti (Serie B, 10 dicembre 2023)

DIRETTA COMO MODENA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Como Modena vede scendere in campo due formazioni che dal 2003 ad oggi si sono affrontate per cinque volte. La prima volta da analizzare e quella del 27 aprile 2003 quando in Serie A si accontentarono di un punto l’uno. Non andò diversamente nel 2015 quando le squadre pareggiarono con il risultato di 1-1 con le reti firmate da Rubin e Ganz, rispettivamente Modena e Como.

Video/ Sudtirol Como (0-1) gol e highlights: vittoria ospite molto importante (Serie B, 3 dicembre 2023)

La terza sfida che analizzeremmo è quella vinta dai lombardi con il risultato di 1-2. Ancora in rete Ganz al quale si aggiunse anche Cristiani. Per il Modena gol firmato da Mazzarani. Le ultime due sfide hanno visto trionfare il Modena con il risultato di 5-1 mentre l’ultima gara successo per il Como di misura. Quest’oggi i punti in palio sono molto pesanti alla luce dell’ottimo posizionamento delle due società nelle zone nobili della classifica. (Marco Genduso)

Diretta/ Sudtirol Como (risultato finale 0-1): la decide Abildgaard! (3 dicembre 2023)

COMO MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

COMO MODENA: AMBIZIONI ALTE!

Como Modena, in diretta sabato 9 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Il Como si posiziona attualmente al terzo posto in classifica, distante sei punti dalle capoliste Venezia e Parma. La squadra guidata da Fabregas sta attraversando una fase positiva, registrando sei risultati utili consecutivi ed espugnando Bolzano nell’ultimo impegno disputato, e si presenta come una forte candidata per la partecipazione ai play off.

Diretta/ Modena Reggiana (risultato finale 2-1): entra e la risolve Bozhanaj! (Serie B, 2 dicembre 2023)

Per mantenere questo obiettivo, sarà essenziale continuare su questa strada. Dall’altra parte, il Modena occupa il sesto posto con 26 punti. La squadra allenata da Bianco ha dimostrato di essere particolarmente pericolosa in trasferta, dove finora non ha subito sconfitte. In caso di vittoria contro il Como, potrebbe superarlo in classifica compiendo un passo significativo verso la qualificazione ai play off, dopo la già importante vittoria ottenuta contro la Reggiana.

PROBABILI FORMAZIONI COMO MODENA

Le probabili formazioni della diretta Como Modena, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Cesc Fabregas schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Semper, Curto, Odenthal, Barba, Cassandra, Bellemo, Abildgaard, Ioannou, Da Cunha, Verdi, Cutrone. Risponderà il Modena allenato da Paolo Bianco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Seculin, Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali, Magnino, Palumbo, Duca, Tremolada, Manconi, Falcinelli.

COMO MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA