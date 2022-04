DIRETTA COMO MONZA/ Video streaming tv: lariani mai vincenti contro i brianzoli

DIRETTA COMO MONZA: I TESTA A TESTA

Al Sinigaglia la diretta di Como Monza, prima della gara di oggi, si è disputata per cinque volte. Il bilancio è di tre vittorie per i brianzoli e due pareggi, dunque i lariani non hanno mai vinto in casa contro questo avversario, superato per due volte tra il 2009 e il 2010 in trasferta col risultato di 0-1. L’ultimo precedente è uno 0-1 del settembre del 2019. Fu una partita davvero molto equilibrata che si stava per concludere a reti inviolate, la rete decisiva la siglò Mosti al minuto 92.

Diretta/ Perugia Como (risultato finale 0-1): decide il super gol di Ciciretti al 67'

All’andata al Brianteo si impose il Monza col risultato di 3-2 era il 21 novembre del 2021. I padroni di casa erano andati in doppio vantaggio grazie a una doppietta di Dany Mota tra i minuti 16 e 29. Dall’altra parte gli ospiti trovavano la forza di reagire trovando il pareggio in cinque minuti, tra il minuto 60 e 65, grazie ai gol di Bellemo e Vignali. La rete decisiva la siglava Machin al minuto 88. Sarà dunque interessante vedere cosa accadrà nella giornata di oggi. (Agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Monza Crotone (risultato finale 1-0): Barberis al 55', brianzoli in vetta!

DIRETTA COMO MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Como Monza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere alla diretta Como Monza in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta Como Monza in streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Alessandria Monza (risultato finale 0-3): tris e vetta ad un passo!

COMO MONZA: TUTTO ESAURITO AL SINIGAGLIA

Como Monza, in diretta domenica 3 aprile alle ore 15:30 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, è valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. I lariani sono reduci dalla vittoria esterna conseguita sul campo del Perugia, in cui si sono imposti di misura con il punteggio di 0-1. La squadra allenata da Giacomo Gattuso, è tornata al successo dopo 6 turni. Il Como occupa la tredicesima posizione in classifica con 41 punti.

Il Monza arriva al derby del Sinigaglia, dopo la vittoria casalinga contro il Crotone, partita decisa dal gol di Barberis che ha fissato il punteggio sull’1-0 finale. La squadra di Giovanni Stroppa è in piena lotta promozione, occupando la terza posizione in classifica con 57 punti, a una lunghezza di distanza dal Lecce e due dalla Cremonese. Il Monza è la squadra più in forma di questo periodo, con 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite disputate. Il derby di andata, disputato lo scorso novembre si è chiuso con il successo del Monza per 3-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COMO MONZA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Como Monza, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Giacomo Gattuso, allenatore della squadra lombarda, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare del Como: Facchin, Iovine, Bertoncini, Solini, Cagnano, Parigini, Arrigoni, Bellemo, Ciciretti, Gabrielloni, La Gumina.

In casa Monza, l’allenatore dei brianzoli, Giovanni Stroppa dovrebbe rispondere disponendo la sua squadra con lo schema 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Monza, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Como: Di Gregorio, Valoti, Paletta, Sampirisi, Carlos Augusto, D’Alessandro, Machin, Barberis, Molina, Mancuso, Ciurria.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Como Monza di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Non parte con i favori dei pronostici la squadra di casa, con il segno 1, associato alla vittoria del Como, quotato 4.25. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 3.50. Il successo in trasferta del Monza, abbinato al segno 2, ha una quota di 1.83.











© RIPRODUZIONE RISERVATA