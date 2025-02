DIRETTA COMO NAPOLI (RISULTATO 1-0): AUTOGOL DI RRAHMANI!

Como Napoli 1-0, clamoroso pasticcio della difesa partenopea che al 7’ minuto concede il vantaggio ai lariani: la partita era iniziata su ritmi non troppo alti e con il Napoli ovviamente a tentare di prendere subito campo, tuttavia a parte un paio di iniziative di Spinazzola (un cross da sinistra e un tiro di prima intenzione su suggerimento di Politano) non si era visto granchè da parte della squadra di Antonio Conte, che poi ci aveva anche provato con Romelu Lukaku bravo ad approfittare di un eccesso di zelo del Como nel liberare la propria area.

Como che però è passato in vantaggio con un episodio davvero incredibile: Amir Rrahmani ha appoggiato all’indietro ma senza preoccuparsi di dove fosse posizionato Alex Meret, che non era in porta e dunque si è fatto sorprendere dal retropassaggio. Como dunque avanti con un’autorete di quelle che possono tagliare le gambe, il Napoli però ha risposto bene con Raspadori che ha servito Spinazzola, brava la difesa avversaria a liberare, e poi con una punizione per fallo di Caqueret su McTominay, tiro di Billing ma bella risposta di Butez. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA COMO NAPOLI: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Il lunch match previsto con la diretta Como Napoli è a disposizione di tutti gli abbonati a DAZN. Puoi seguire la partita in streaming ed a pagamento sull’app o sul sito della piattaforma e, se sei anche iscritto a Sky, puoi vederla pure su Sky Go ed in televisione al canale Zona Dazn 214.

COMO NAPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sarà gustoso il pranzo in compagnia della diretta Como Napoli: i partenopei stanno frenando, sono infatti reduci da tre pareggi consecutivi che hanno mostrato qualche crepa, anche se ovviamente le speranze scudetto restano intatte, anche grazie alla difesa che con appena 19 gol subiti resta la migliore del campionato. Curiosamente il pareggio è invece il risultato che manca da più tempo al Como, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto due vittorie e tre sconfitte. L’impresa sarebbe la seconda vittoria consecutiva, anche perché i lariani ne hanno vinte due di fila solamente alla quinta e sesta giornata, eravamo ancora a settembre.

L’ultimo precedente a Como vide in effetti la vittoria lariana per 2-0, ma era domenica 1° febbraio 2004, cioè ben 21 anni fa, mentre all’andata vinse per 3-1 Antonio Conte al Maradona sul suo ex calciatore al Chelsea, Cesc Fabregas. Tra statistiche attuali e curiosità storiche, adesso è davvero giunto il momento di cedere il passo alla diretta Como Napoli! COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, A. Diao. Allenatore: Cesc Fabregas NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobokta, McTominay, Spinazzola; Raspadori, R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMO NAPOLI, TRE PARI CONSECUTIVI PER CONTE

La giornata di domenica 23 febbraio 2025 comincia con il lunch match delle ore 12:30 che vede in programma la diretta Como Napoli. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia i lariani proveranno a fare risultato contro un avversario ostico come la compagine partenopea dopo esser tornati al successo vincendo in trasferta sul campo della Fiorentina. I lombardi sono stati capaci di sconfiggere una squadra sulla carta messa decisamente meglio di loro e vogliono continuare a stupire tutti dopo essersi allontanati dalla zona retrocessione. Prima della gara coi viola, gli uomini di Fabregas avevano comunque collezionato tre sconfitte consecutive ed ora si trovano al tredicesimo posto con venticinque punti.

La compagine di mister Conte è invece reduce da ben tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali concretizzatosi all’Olimpico di Roma contro la Lazio, e vuole ritrovare la vittoria al più presto possibile così da tenere a bada anche l’Inter, seconda e sin qui incapace di approfittare dei rallentamenti che hanno condizionato gli azzurri da qualche settimana. La prima posizione in classifica con cinquantasei punti è infatti costantemente messa in dubbio giornata dopo giornata e non è permesso commettere alcun tipo di errore da qui alla chiusura del campionato.

COMO NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Cesc Fabregas dovrà rinunciare agli indisponibili Vojvoda, Sergi Roberto, Azon e Van Der Brempt e quindi le probabili formazioni della diretta Como Napoli dovrebbero indicare un 4-2-3-1 con Butez, Goldaniga, Kempf, Dossena, Valle, Da Cunha, Perrone, Strefezza, Nico Paz, Diao e Cutrone per i lombardi. Il modulo 3-5-2 con Meret, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Raspadori e Lukaku dovrebbe invece essere scelto da mister Antonio Conte per i partenopei che non dovrebbero contare neanche in questo match sugli infortunati Olivera, Spinazzola e Neres.

PRONOSTICO COMO NAPOLI, LE QUOTE

I partenopei, come era anche facilmente presumibile, sono i favoriti per l’esito finale della diretta Como Napoli secondo le quote fornite dai bookmakers durante la settimana. Secondo Sisal, l’1 non dovrebbe essere pagato oltre il 3.50 lasciando quindi poche possibilità di successo ai padroni di casa considerando che il 2 viene invece quotato a 2.20. A questo punto sembra che ci sarebbero maggiori chances di terminare questo match in parità, con l’x fissato a 3.10, piuttosto che vedere i lariani aggiudicarsi il bottino in palio.