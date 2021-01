Diretta Como Novara/ Streaming video tv: i lariani credono alla promozione (Serie C)

DIRETTA COMO NOVARA: I LARIANI SOGNANO

Como Novara, che sarà diretta dal signor Francesco Luciani, va in scena alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio presso lo stadio Sinigaglia: siamo nella 19^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, dunque si conclude l’andata e nel girone A i lariani sognano in grande. Non hanno giocato il big match contro l’Alessandria e dunque si sono staccati di 7 punti dal Renate, ma la promozione diretta è un obiettivo concreto; nell’ultimo match disputato hanno battuto il Livorno in casa confermando il loro secondo posto, confermando il cambio di passo avvenuto con l’esonero di Marco Banchini e la squadra ancora affidata a Giacomo Gattuso e Massimiliano Guidetti.

In questo momento però il Novara è in grande difficoltà: non è ancora riuscito a dare ritmo alla sua stagione e si trova pericolosamente vicino alla zona retrocessione, anche il pareggio interno contro l’Olbia è stato un risultato deludente per una squadra costruita per il salto di categoria, e non certo da quest’anno. Vedremo quindi se i piemontesi riusciranno a riscattarsi contro un’avversaria in questo momento superiore; aspettando la diretta di Como Novara possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita, iniziando come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA COMO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Novara è una di quelle che vengono trasmesse sulla televisione satellitare: è la grande novità delle ultime settimane, in questo caso gli abbonati al Pacchetto Calcio potranno rivolgersi al canale Sky Sport 252 del loro decoder. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI COMO NOVARA

Non avendo giocato settimana scorsa, per Como Novara Gattuso e Guidetti potrebbero confermare gli undici che hanno battuto il Livorno: se così fosse vedremmo dunque Dkidak, Bertoncini e Crescenzi fare reparto difensivo a protezione del portiere Facchin, con Iovine e Cicconi che dagli esterni accompagnano la manovra centrale che passerà per i piedi di Arrigoni e Bellemo, comunque insidiati da Celeghin e Bovolon. In attacco Gabrielloni deve guardarsi dalla concorrenza di Walker per il ruolo di prima punta, senza dimenticarsi di Franco Ferrari; Terrani e Massimiliano Gatto occuperanno le corsie laterali. Simone Banchieri ritrova Collodel dopo la squalifica: il mediano però rischia il posto perché Buzzegoli e Tommaso Bianchi appaiono in vantaggio. Nel 4-2-3-1 del Novara Lanni sarà il portiere, con Pagani e Bove terzini e una coppia centrale formata da Pogliano e Migliorini; avremo poi un reparto avanzato nel quale Pablo Gonzalez potrebbe tornare titolare a destra (al posto di Cisco), conferma invece per Cagnano sull’altro versante e Panico alle spalle della prima punta, con Zigoni sempre favorito su Lanini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Como Novara possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,95 volte quanto puntato, contro il valore di 4,00 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto.



