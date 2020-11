Diretta Como Olbia/ Streaming video tv: lariani favoriti nel recupero (Serie C)

DIRETTA COMO OLBIA: SPERANZE PLAYOFF PER I LARIANI

Como Olbia, che sarà diretta dal signor Luigi Catanoso, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre: la partita è valida come recupero nel campionato di Serie C 2020-2021, precisamente siamo alla nona giornata del girone A. I lariani sembrano essersi ripresi in grade stile: arrivano dalla vittoria sul campo dell’AlbinoLeffe grazie alla quale hanno centrato il sesto posto in classifica, dunque sono concrete le speranze di playoff per una società che non troppo tempo fa era anche tornata a giocare in Serie B. L’Olbia invece deve stringere i denti, perché la sua situazione è critica: penultima posizione confermata dopo la netta sconfitta di Carrara, adesso i sardi hanno bisogno di punti per evitare che la concorrenza si stacchi. Aspettando che arrivi il momento della diretta di Como Olbia, proviamo ora a fare una rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA COMO OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Como Olbia: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI COMO OLBIA

In Como Olbia Marco Banchini dovrebbe fare giusto turnover: in difesa vanno verso la conferma Bovolon, Solini e Bertoncini a protezione di Facchin, mentre a centrocampo rischiano il posto H’Maidat e Bellemo sulla concorrenza di Arrigoni, con due esterni che potrebbero essere Cicconi e De Nuzzo. Massimiliano Gatto si candida per fare il trequartista, e in questo caso a rimanere fuori sarebbe Terrani; Rosseti e Franco Ferrari sono in vantaggio per le maglie in attacco, ma almeno Gabrielloni potrebbe stavolta partire titolare. Non ha troppe certezze Max Canzi, che comunque si dovrebbe affidare a un modulo speculare: qui però i trequartisti sono due, tecnicamente Giandonato e Marigosu che accompagneranno la prima punta, con Cocco e King Udoh che insidiano la posizione di Gagliano. A centrocampo Occhioni può prendere la maglia di Lella con la conferma di La Rosa, potrebbe nuovamente allargarsi a destra Pennington con Ladinetti a sinistra, ma occhio ad Arboleda che spera in un posto che potrebbe avere anche in difesa, in luogo di Altare o Cadili. Conferma per il quarantenne Emerson, così come per il portiere Tornaghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Como Olbia è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 5,25 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,75 volte la giocata con questo bookmaker.



