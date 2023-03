Diretta/ Como Parma video streaming tv: con la testa ai playoff (Serie B)

DIRETTA COMO PARMA: PARTITA EQUILIBRATA!

La diretta Como Parma, in programma sabato 18 marzo 2023 alle ore 14:00, vede due squadre che stanno cercando di raggiungere la zona playoff. I biancoblu sono distanti sette lunghezze dalle prime otto, ma al tempo stesso sono a +6 dai playout, una situazione però che va vista col bicchiere mezzo pieno se si tiene conto dell’imbattibilità che i biancoblu portano avanti da sei match consecutivi. Il Parma invece è ad una sola lunghezza dal Palermo, tra l’altro con una partita in meno. Il recente pareggio col Sudtirol ha lasciato l’amaro in bocca considerando il dominio crociato non concretizzato.

Tra le mura amiche il Como ha vinto due partite su tre nel mese di febbraio, perdendo solo con la capolista Frosinone e conquistando i tre punti contro Cosenza e Modena. Anche il Parma è reduce da due successi di fila, parliamo in questo caso di match in trasferta, archiviando le pratiche Frosinone e Reggina rispettivamente 4-3 e 1-0.

COMO PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Como Parma sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Como Parma è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

COMO PARMA, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Como Parma vedono i biancoblu schierarsi col 3-4-1-2. In porta Gomis, difesa a tre con Odenthal, Scaglia e Binks. A centrocampo Vignati e Ioannou giocano sulle rispettive fasce con Arrigoni e Bellemo nella zona nevralgica. Da Cunha sarà il trequartista con Cerri e Mancuso in avanti.

Formazione del Parma che invece opta per un 4-1-4-1. Tra i pali l’intramontabile Buffon, retroguardia con Coulibaly terzino destro, Ansaldi a sinistra e il duo Osorio-Valenti al centro. Estevez in mediana con Zanimacchia, Bernabe, Sohm e Man a comporre la batteria dei trequartisti. Unica punta Benedyczak.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Como Parma vedono favoriti di pochissimo i padroni di casa. Si tratta infatti di un vantaggio di qualche centesimo con l’1 a 2.70 e il 2 a 2.80. L’esito più alto è la X con un valore di 3.10.

La quota del segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno è dato a 1.95 contro l’1.80 del No Gol. Over 2.5 quotato ben a 2.25 rispetto al “solo” 1.62.

